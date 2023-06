Le gouvernement du Canada versera une somme équivalente aux dons de la Croix-Rouge pour soutenir la lutte contre les feux de forêt en Nouvelle-Écosse





OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement en faveur d'une initiative de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes de Nouvelle-Écosse touchées par les feux de forêt.

Le 31 mai 2023, la Croix-Rouge canadienne a lancé le Fonds de secours pour la Nouvelle-Écosse et le Canada atlantique. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verseront une somme équivalente aux dons versés dans le cadre de cette campagne. Ainsi, chaque dollar donné sera transformé en trois dollars pour soutenir les familles et les personnes les plus touchées par les feux de forêt. Les fonds seront utilisés pour aider les personnes les plus touchées et soutenir les efforts immédiats et continus de secours et de rétablissement dans la province.

Les personnes intéressées à faire un don au Fonds de secours de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique peuvent visiter le site croixrouge.ca ou appeler au 1-800-418-1111.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse reconnaissent tous deux le travail héroïque des premiers intervenants, des membres des Forces armées canadiennes, des bénévoles, des organisations non gouvernementales et des gestionnaires des urgences issus de tous les niveaux de gouvernement et des collectivités autochtones dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.

«?Les feux de forêt qui brûlent en Nouvelle-Écosse continuent de préoccuper tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada sera toujours là pour soutenir les Canadiens touchés par les catastrophes. Cette initiative de jumelage de fonds avec la Croix-Rouge canadienne est un moyen tangible et efficace d'aider les Néo-Écossais à gérer ces circonstances difficiles.?»

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

«?Les récents feux de forêt ont détruit des maisons, déplacé des familles et placé de nombreux Néo-Écossais dans des situations très difficiles. Bien que je ne puisse imaginer ce à quoi ils sont confrontés, je peux assurer à ces familles que leur gouvernement est prêt à les soutenir de toutes les manières possibles. Je remercie également la Croix-Rouge canadienne, le gouvernement fédéral et tous les donateurs pour leur aide.?»

- Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

«?La Croix-Rouge canadienne remercie le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de verser une somme équivalente aux dons effectués dans le cadre du Fonds de secours pour la Nouvelle-Écosse et le Canada atlantique. Les conséquences des incendies sont dévastatrices et nous sommes encouragés par la générosité des personnes qui soutiennent leurs concitoyens touchés par cette situation. Nous nous engageons à aider les personnes les plus touchées par ces incendies à se remettre de cet événement désastreux.?»

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

