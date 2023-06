Une employée des LNC reconnue par l'industrie nucléaire canadienne pour son excellence en matière d'éducation et de communication





CHALK RIVER, Ontario, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), premier laboratoire de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d'annoncer que l'une de leurs employés, Larkin Mosscrop, a été reconnue par la Société nucléaire canadienne (SNC) et l'Association nucléaire canadienne (ANC) pour son excellence en matière d'éducation et de communication. Mme Mosscrop a reçu le Prix de l'éducation et de la communication lors de la 42e conférence annuelle de la SNC, qui s'est tenue cette semaine, pour son travail en tant qu'apprenante et éducatrice à vie et sa passion pour la communication scientifique et l'engagement communautaire.



Créé en 1997, le Prix de l'éducation et de la communication récompense les efforts significatifs visant à améliorer la compréhension de la science et de la technologie nucléaires parmi les éducateurs, les étudiants et le public. En tant que présentatrice principale du programme de sensibilisation à l'éducation des LNC, Mme Mosscrop a fait d'innombrables présentations virtuelles et en personne et a dirigé le développement d'expositions, d'expériences et de jeux interactifs pour aider à enseigner des sujets liés au nucléaire d'une manière amusante et attrayante pour les enfants.

« Compte tenu de la nature de notre industrie, il est extrêmement important que le public comprenne et apprécie les faits relatifs à la science et à la technologie nucléaires, ainsi que les avantages considérables que ce travail offre aux Canadiens, » a commenté Lou Riccoboni, vice-président des affaires générales des LNC. « C'est une responsabilité que Mme Larkin prend très au sérieux et qu'elle gère en plus de sa charge de travail déjà bien remplie. Sans elle, nous ne pourrions tout simplement pas mettre en oeuvre notre programme d'éducation et, pour ces raisons, je ne vois pas de candidate plus méritante pour ce prix. »

Le programme de sensibilisation à l'éducation des LNC a été mis en place pour sensibiliser les écoles locales et les groupes d'intérêt au travail accompli par les laboratoires nucléaires nationaux du Canada et pour informer les élèves sur le rôle que joue la science nucléaire dans notre vie quotidienne. Le programme s'est développé pour englober des engagements avec divers conseils scolaires, groupes d'intérêt et autres organisations professionnelles, non seulement dans la vallée de l'Outaouais, mais aussi à travers le Canada et les États-Unis. En plus des présentations captivantes et des visites des installations scientifiques de Chalk River, le programme comprend Kids CONTACT, un bulletin d'information scientifique lancé par les LNC en 2019; le camp scientifique immersif des LNC d'une semaine aux Laboratoires de Chalk River; et un insigne de mérite en science nucléaire pour les Guides du Canada et les Scouts du Canada.

Pour en savoir plus sur le programme de sensibilisation à l'éducation des LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/schools.

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr.

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d'entreprise

1 866 886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a82c736-e11e-4670-8b39-38839930a154/fr

6 juin 2023 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :