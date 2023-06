UN DEUXIÈME PROTOCOLE POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ DES FEMMES HANDICAPÉES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE





ST-JÉRÔME, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 27e Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), du 1er au 7 juin, le Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord (RUTAC MRC RDN), Le Mitan et exo sont fiers d'annoncer la mise en place d'un deuxième service pour venir en aide aux femmes vivant avec des limitations fonctionnelles qui se trouve en situation de violence conjugale.

Ces femmes peuvent bénéficier d'un transport adapté confidentiel et sans frais entre leur domicile situé à l'intérieur du territoire desservi par exo et La maison d'hébergement Le Mitan à Sainte-Thérèse. Les intervenantes du Mitan peuvent dorénavant réserver un véhicule en priorité pour permettre à une femme en situation de handicap ou vivant avec une limitation fonctionnelle de quitter son domicile pour se rendre à la maison d'hébergement de manière planifiée et confidentielle. La cliente ainsi que ses enfants accompagnateurs peuvent utiliser les services tout à fait gratuitement.

«?Voilà un protocole en phase avec les besoins des femmes?! Grâce à celui-ci, les femmes ayant besoin de quitter rapidement pourront le faire, et ce, malgré la présence d'une limitation fonctionnelle. C'est un pas important pour l'accessibilité à nos services d'aide et d'hébergement?», déclare Maryse Lachaîne, directrice-générale de la maison d'hébergement Le Mitan.

«?En mettant de l'avant la problématique de la violence envers les femmes handicapées, qui sont deux fois plus victimes de violence conjugale que celles sans limitation, nous contribuerons à lever le voile sur ce qu'elles vivent. Avec la signature de ce protocole avec exo, favorisant leur déplacement d'urgence vers une ressource d'hébergement, le RUTAC MRC RDN espère contribuer à briser le cycle de la violence dont elles sont victimes?», affirme Suzanne Chenier, coordonnatrice du Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord.

«?La violence faite aux femmes, sous toutes ces formes, a de graves conséquences. Par ce partenariat avec Le Mitan et le RUTAC MRC RDN, exo souhaite faire une différence dans la vie de ces femmes, particulièrement celles qui ont des limitations fonctionnelles. Exo souhaite, par son implication, contribuer à la vitalité des milieux de vie et renforcer son partenariat avec les communautés qu'il dessert. Ce partenariat tombe donc sous le sens?», souligne Jim Colonel-Bertrand, Directeur principal - Exploitation autobus et transport adapté d'exo.

Il est à noter que ce service dessert seulement La Maison d'Ariane et Le Mitan et est destiné aux personnes en situation de handicap ou vivant avec une limitation fonctionnelle du territoire d'exo.

6 juin 2023

