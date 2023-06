La Garde côtière canadienne lance le premier système propre et durable de traitement des eaux usées à bord du navire de la Garde côtière canadienne Earl Grey





OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Agir contre les changements climatiques et assurer la durabilité des activités est une priorité du gouvernement du Canada. Dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada, la Garde côtière canadienne s'est engagée à trouver des solutions innovantes pour réduire l'empreinte environnementale de sa flotte, tout en continuant à fournir des services essentiels aux Canadiens dans l'ensemble du pays.

Après près de dix ans de recherche et de travaux d'ingénierie en collaboration avec l'entreprise montréalaise de technologie propre Terragon Technologies de l'environnement, la Garde côtière canadienne est fière de présenter le premier système de technologie de traitement électrochimique des eaux usées (WETTtm-S) actuellement en service sur le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Earl Grey. C'est la première fois que le WETTtm-S est mis en service sur un navire de la Garde côtière canadienne et dans le monde.

Contrairement aux systèmes traditionnels, le nouveau système de traitement électrochimique des eaux usées n'utilise pas de filtres jetables. Cette technologie propre de pointe, fabriquée au Canada, élimine environ 75 % plus de solides en suspension, ce qui permet d'éliminer des quantités importantes de métaux lourds et d'autres particules nocives, présentes dans les eaux usées, qui peuvent polluer nos océans et nos cours d'eau. Les petites quantités de déchets restants sont récupérées dans des réservoirs spéciaux à bord du navire, puis éliminées de façon écologiquement responsable.

Dans le cadre du plan de renouvellement de sa flotte, la Garde côtière canadienne soutient l'innovation et le progrès technologique, en incorporant des technologies vertes dans ses navires et en collaborant avec les principaux partenaires canadiens de l'industrie verte, pour transmettre les pratiques exemplaires en matière de conception et d'ingénierie navale. Ce partenariat avec Terragon Technologies de l'environnement est un jalon important dans l'intégration de technologies propres et durables sur les navires de la Garde côtière canadienne, les rendant ainsi plus sécuritaires pour l'environnement.

Citations

« Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir une meilleure propreté de notre littoral relève du bon sens pour nos écosystèmes, nos communautés et les générations futures. Je suis fière de cette importante étape qui est franchie aujourd'hui en adoptant une technologie plus écologique de traitement de l'eau sur le NGCC Earl Grey, et j'ai hâte de voir une utilisation accrue des technologies propres révolutionnaires à bord de nos navires de la Garde côtière. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à cette nouvelle technologie de traitement des eaux usées, installée et éprouvée avec succès sur le NGCC Earl Grey, la Garde côtière canadienne prend des mesures concrètes pour réduire au minimum les répercussions environnementales de sa flotte. Nous sommes très satisfaits de cette initiative alors que nous continuons d'harmoniser nos plans de renouvellement et d'entretien de la flotte, en utilisant des systèmes plus propres dans nos navires. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Grâce au soutien constant du gouvernement du Canada, de la Marine royale canadienne et de la Garde côtière canadienne, Terragon a mis au point des technologies d'avant-garde pour la conversion sur place des déchets en ressources, ce qui permet de créer un navire zéro déchet. Nous sommes très reconnaissants de l'initiative de la Garde côtière canadienne d'installer ces technologies à bord de ses navires, à la fois pour rendre les activités plus écologiques, et pour accélérer la commercialisation des technologies propres canadiennes. »

Peter Tsantrizos, président et directeur général de Terragon Technologies de l'environnement

Faits en bref

Le NGCC Earl Grey est un navire polyvalent de moyenne endurance basé à Dartmouth , en Nouvelle-Écosse. Le navire participe aux opérations de déglaçage léger en hiver, et aux opérations de balisage au large du Canada atlantique en été. Il est équipé d'une grande grue sur son pont arrière inférieur, destinée à manipuler les bouées. Le navire peut également soutenir les opérations de recherche et de sauvetage.





est un navire polyvalent de moyenne endurance basé à , en Nouvelle-Écosse. Le navire participe aux opérations de déglaçage léger en hiver, et aux opérations de balisage au large du atlantique en été. Il est équipé d'une grande grue sur son pont arrière inférieur, destinée à manipuler les bouées. Le navire peut également soutenir les opérations de recherche et de sauvetage. L'installation du Système de traitement électrochimique des eaux usées fait suite à l'installation précédente d'une technologie de traitement électrochimique des eaux mélangées aux hydrocarbures appelée WETTtm-O à bord du NGCC Earl Grey en 2019, ainsi qu'à bord du NGCC Terry Fox en 2022.





en 2019, ainsi qu'à bord du NGCC en 2022. En octobre 2022, la Garde côtière canadienne a annoncé le lancement d'un projet d'essai du biodiesel et le lancement de la prochaine phase, visant à construire le premier navire électrique hybride du gouvernement du Canada , le nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique.





, le nouveau navire semi-hauturier de recherche halieutique. La Stratégie pour un gouvernement vert du Canada est un ensemble d'engagements approuvés par le gouvernement qui s'applique à tous les ministères et organismes clés du gouvernement. La gestion du parc automobile à l'échelle du gouvernement sera optimisée pour atteindre les cibles, notamment l'engagement concernant la réalisation d'opérations zéro émission nette d'ici 2050.

Produits connexes

La Garde côtière canadienne prend des mesures importantes pour réduire les émissions de sa flotte

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

6 juin 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :