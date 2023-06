MANCHESTER CITY NOMMÉE MARQUE DE CLUB DE FOOTBALL AYANT LA PLUS GRANDE VALEUR AU MONDE





Les champions de la Premier League se hissent à la première place du podium du rapport 2023 du Brand Finance Football 50

MANCHESTER, Angleterre, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Manchester City a été nommée la marque de club de football ayant la plus grande valeur au monde. Le club est arrivé pour la première fois en tête du rapport 2023 du Brand Finance Football 50.

Le rapport fait état d'une croissance positive de 34 % de la valeur de la marque City depuis la pandémie de COVID-19, les champions de la Premier League ayant devancé le Real Madrid. C'est la première fois en six ans qu'un club anglais occupe la première place.

Une décennie de domination sur le terrain et les revenus les plus élevés de l'ensemble des clubs cités dans le rapport ont été les principaux moteurs de la progression de la ville dans le classement.

Ces résultats arrivent au terme d'une saison remarquable pour Manchester City à la fois sur le terrain et en dehors. Samedi, City a soulevé la FA Cup pour réaliser un doublé national après avoir remporté la Premier League pour la troisième fois consécutive le mois dernier. Le club cherchera à ajouter un trophée supplémentaire à cette saison historique, car il participe à la finale de l'UEFA Champions League ce week-end.

Cette saison, le club a également dominé la Deloitte Money League pour la deuxième année consécutive après avoir annoncé un chiffre d'affaires record de 613 millions £ et des bénéfices de 41,7 millions £, ce qui représente plus du double du précédent record du club. Le portefeuille commercial de City a également connu une année faste avec l'annonce de nouveaux partenaires et de renouvellements à long terme tout au long de la saison. Les opérations de vente au détail de City ont également continué de battre des records avec une demande incroyable de kits pour la saison 2022-2023 et le lancement d'un tout nouveau maillot vendu toutes les 12 secondes le premier jour des ventes.

La popularité du club se reflète également dans son énorme croissance et ses niveaux d'engagement sur les médias sociaux, City étant notamment le club européen le plus populaire sur YouTube en termes d'utilisateurs actifs et de vidéos vues cette saison.

Pour l'avenir, Manchester City a déposé une demande de planification auprès du conseil municipal de Manchester pour le développement d'une expérience de premier ordre pour les supporters et d'une destination de divertissement et de loisirs toute l'année à l'Etihad Stadium. Ce projet ajouterait 300 millions de livres aux investissements et aux travaux de rénovation du City Football Group dans l'est de Manchester.??

Roel de Vries, directeur de l'exploitation du City Football Group, a déclaré : « Être reconnu comme la marque de football ayant la plus grande valeur au monde témoigne de la croissance phénoménale de Manchester City ces dernières années. Cette reconnaissance est la preuve de l'évolution non seulement de la marque, mais aussi du club dans son ensemble. Le club a toujours été performant et a battu des records sur et en dehors du terrain cette saison, tout en fonctionnant d'une manière qui favorise la viabilité financière.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous voulons continuer à investir dans les bonnes choses : le talent de nos footballeurs, la ville de Manchester et notre communauté locale, l'infrastructure et l'expérience des supporters. Nous avons fait nos preuves en matière d'innovation et nous sommes impatients de connaître le prochain chapitre de la grande histoire de ce club. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092762/Manchester_City_Premier_League_Champions.jpg

