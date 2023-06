Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 35 000 $ en soutien à la lutte contre les feux de forêt en Nouvelle-Écosse





Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 35 000 $ en réponse à l'appel de la Croix-Rouge canadienne de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique afin de fournir un soutien en réponse aux incendies de forêt en cours.

Après les feux de forêt de l'Alberta, l'Est du Canada est maintenant touché par d'importants incendies, alimentés par une vague de chaleur précoce. Pour le moment, la Nouvelle-Écosse a été la province la plus touchée avec la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, avec des incendies incontrôlés dans des régions situées juste à l'extérieur d'Halifax et dans la pointe sud-ouest de la province. À ce jour, plus de 25 000 personnes ont été déplacées.

Le FHM répond à l'appel envoyé par la Croix-Rouge canadienne par un don de 35 000 $ qui aidera à fournir de l'aide d'urgence, y compris en matière d'hébergement, de besoins de base et de soutien émotionnel aux personnes touchées par les incendies. La Croix-Rouge fournira également un soutien supplémentaire au fur et à mesure que l'étendue des besoins sera connue. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont confirmé qu'ils égaleront tous les dons organisationnels, triplant ainsi l'impact des dons du FHM.

« Un mois seulement après les incendies de forêt en Alberta, nous assistons à la façon dont les collectivités de la Nouvelle-Écosse sont confrontées aux conséquences d'événements climatiques extrêmes. Le Fonds humanitaire des Métallos est toujours disponible pour soutenir les communautés touchées, alors que les conditions météorologiques en constante évolution frappent de plus en plus près de chez elles », déclare Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Les personnes souhaitant faire un don peuvent visiter le site Web du Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour les feux en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est une organisation caritative enregistrée qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l'entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent au fonds des contributions équivalentes.

6 juin 2023 à 11:35

