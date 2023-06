LES TROIS PREMIERS FINALISTES SONT ANNONCÉS POUR LA VOITURE VERTE CANADIENNE DE L'ANNÉE 2023 ET LE VÉHICULE UTILITAIRE VERT CANADIEN DE L'ANNÉE 2023 PAR L'AJAC





Les gagnants finaux du programme 2023 de l'Association des journalistes automobiles du Canada seront annoncés le 14 juin lors des cérémonies d'ouverture de l'Ecorandonnée de l'AJAC à Vancouver.

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui les trois premiers finalistes pour la Voiture verte canadienne de l'année 2023 et le Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2023, les derniers prix à être décernés dans le cadre du programme de la Voiture canadienne de l'année 2023.

Pour la Voiture verte canadienne de l'année 2023, les finalistes sont les suivants :

BMW i4 (Voiture canadienne de l'année 2023, meilleur véhicule électrique de luxe au Canada en 2023)

Hyundai Ioniq 6

Toyota Prius

Pour le véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2023, les finalistes sont :

Ford F-150 Lightning

Hyundai Ioniq 5 (Véhicule utilitaire canadien de l'année 2023, meilleur véhicule électrique au Canada en 2023)

Kia EV6

Les gagnants seront annoncés lors des cérémonies d'ouverture de l'EcoRun de l'AJAC au Burnaby Mountain Park le mercredi 14 juin 2023.

Les candidatures à la Voiture verte canadienne de l'année et au Véhicule utilitaire vert canadien de l'année doivent répondre aux exigences standard du programme de la Voiture canadienne de l'année et doivent satisfaire à des critères supplémentaires en matière d'efficacité énergétique en fonction de la taille, du groupe motopropulseur et de l'utilisation du véhicule. Cela reflète l'idéologie selon laquelle le marché d'aujourd'hui voit des voitures écologiques dans de nombreuses formes, tailles, niveaux de prix et catégories de véhicules.

Toutes les candidatures sont testées par les journalistes de l'AJAC, qui comptent parmi les sources d'opinion automobile les plus respectées et les plus objectives au Canada. L'évaluation se déroule sur plusieurs mois, sur différents revêtements et dans différentes conditions routières, tout au long de l'année et lors de l'événement Test Fest organisé par l'AJAC à l'automne.

"Le processus de sélection de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année distingue les véhicules les plus efficaces et les plus écologiques du reste du marché automobile et reconnaît qu'ils doivent faire les choses différemment", a déclaré Evan Williams, vice-président de l'AJAC. "Les membres de l'AJAC connaissent les véhicules et le marché, car nous vivons ici et nous conduisons ici. C'est pourquoi les Canadiens qui accordent de l'importance aux faibles émissions et à la haute efficacité, et pas seulement à la dynamique de conduite et à l'aspect pratique, peuvent considérer ces finalistes et les grands gagnants comme les meilleurs choix sur notre marché pour ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent dans leur prochain véhicule".

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se consacrent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et d'assurer une couverture factuelle et éthique de l'automobile et des questions liées à l'automobile pour les consommateurs canadiens. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et l'EcoRun.

6 juin 2023 à 10:34

