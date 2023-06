« Vers la technologie et au-delà » : Hisense rappelle son engagement à long terme envers les consommateurs du monde entier





QINGDAO, Chine, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement met l'accent sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne #BeatPlasticPollution. Hisense, marque de technologie grand public et fournisseur international majeur d'appareils ménagers, s'efforce de respecter l'environnement pour refléter sa conviction à long terme de fournir aux consommateurs une vie meilleure avec leurs proches, grâce à ses appareils dotés de technologies de pointe, dans le cadre de son engagement « Vers technologie et au-delà ».

Hisense ne se contente pas de réunir les individus devant des écrans, mais cet engagement représente également ses pratiques environnementales pour une planète durable. Hisense continue à déployer des efforts pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réduire l'utilisation du plastique dans les produits d'affichage. Ainsi, Hisense a optimisé le système de refroidissement des téléviseurs et réduit l'épaisseur de leur capot arrière, ce qui a permis d'économiser 4 626 tonnes de plastique par an, soit l'équivalent de 514 millions de sacs en plastique.

Conformément au concept de protection de l'environnement, Hisense investit constamment dans l'innovation technologique et conçoit des produits plus écologiques pour répondre aux différents modes de vie des consommateurs et leur assurer une vie saine. Par exemple, les réfrigérateurs et les lave-linge de Hisense sont équipés d'un système efficace pour réduire la consommation d'énergie. Dans le même temps, ses climatiseurs dotés d'un système de nettoyage de type cyclonique permettent aux consommateurs de respirer un air frais et sain en permanence.

« Vers la technologie et au-delà » illustre la volonté de Hisense de fournir des innovations technologiques à des millions de familles dans le monde entier grâce à des produits de haute qualité et de faire vivre des expériences extraordinaires à ses clients.

Hisense propose activement de nouveaux produits innovants pour améliorer la qualité de vie des consommateurs. Grâce aux nouvelles technologies de projection laser et à focale ultra-courte, le téléviseur laser de Hisense procure aux consommateurs la meilleure expérience de cinéma à domicile, avec une meilleure protection de la vue et une plus faible consommation d'énergie. Avec l'arrivée des soldes d'été et la distribution des téléviseurs phares ULED X et hero U8 de Hisense en Europe, les consommateurs pourront désormais profiter eux-mêmes de l'innovation technologique de Hisense.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public. L'activité d'Hisense couvre les produits multimédias (en mettant l'accent sur les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092746/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

6 juin 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :