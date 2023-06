Huawei, l'UICN et leurs partenaires internationaux mettent à l'honneur les dernières technologies en matière de protection de la nature





Le 3e sommet Tech4Nature s'est tenu à l'occasion du 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement

SHENZHEN, China, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'environnement, Huawei et l'UICN ont présenté des solutions intelligentes pour soutenir une gestion et une gouvernance efficaces et équitables des zones protégées et conservées, et souligné l'importance croissante de la technologie dans le suivi des espèces menacées et la protection de leur habitat naturel.

Huawei et l'UICN ont présenté la vision pour les zones protégées et conservées, en faisant usage de la technologie numérique pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de biodiversité. Le Livre blanc sur les zones protégées intelligentes, rédigé par Huawei en collaboration avec l'UICN Chine et l'Académie chinoise des forêts, a été lancé lors du sommet, dans le but de présenter le projet de construction de zones protégées sur le modèle des zones protégées en Chine.

La protection des espèces sauvages passe inévitablement par la compréhension de la répartition, des comportements, des tendances saisonnières des espèces, ainsi que de la façon dont l'activité humaine impacte leurs comportements. Cela nécessite un important volume de données, ce qui peut s'avérer difficile à obtenir, car les zones éloignées et difficiles à accéder sont souvent exposées à des températures extrêmes. Les premiers travaux de collecte de données et de recherche reposaient sur des scientifiques qui se rendaient sur le terrain pour installer des pièges photographiques pour capturer des images. Il fallait ensuite entretenir ces caméras, changer leurs batteries, remplacer et analyser leurs cartes mémoires ; des processus nécessitant du temps et de la main d'oeuvre, les images et données recueillies dataient donc de quelques mois la plupart du temps.

La mise en place de technologies numériques dernière génération, telles que le Cloud computing, l'IdO, l'Internet mobile, le big data et l'IA permet l'interaction et l'acquisition de données en temps réel. Ces technologies sont essentielles à l'amélioration de la détection intelligente, à l'analyse et à la gestion des efforts en matière de protection des espèces et des efforts de conservation basés sur les zones, les rendant ainsi plus efficaces et mieux adaptés à la conservation de la nature.

Depuis 2019, Huawei travaille aux côtés de 30 partenaires internationaux, dont l'UICN, pour appliquer des technologies numériques permettant d'obtenir des résultats efficaces en matière de conservation et de restauration dans 46 zones protégées et conservées dans le monde, des forêts tropicales dans la province du Hainan en Chine, qui abritent le gibbon le plus rare au monde, aux zones humides en Italie, en passant par les récifs coralliens de la côte Est de l'Île Maurice.

"Nous avons fait des progrès considérables au cours de ces trois dernières années de coopération, durant lesquelles Huawei a travaillé avec nous pour montrer qu'il est possible d'utiliser les nouvelles technologies de façon responsable pour protéger la nature. L'UICN est particulièrement enthousiaste à l'idée d'une collaboration à plus long terme avec Huawei, leader dans le domaine des technologies, dans le but d'atteindre des objectifs mondiaux comme celui de conserver au moins 30 % des terres et des eaux de notre belle planète d'ici 2030", a déclaré le Dr Grethel Aguilar, Directrice générale adjointe de l'UICN.

Le Livre blanc sur les zones protégées intelligentes a pour principal but d'apporter de l'efficacité en matière de conservation des zones protégées et de la durabilité dans la gestion des ressources. En fonction de cet objectif, le livre blanc a identifié sept scénarios majeurs, dont la restauration et la protection écologique, la gestion des ressources et la recherche scientifique, entre autres.

Dans ces scénarios identifiés, on retrouve quatre volets essentiels, que sont la détection écologique complète et multidimensionnelle, les communications multi-réseaux intégrées capables de s'adapter à des terrains complexes, l'analyse intelligente permettant de traiter d'importants volumes de données de plusieurs sources différentes, et la capacité à appliquer les résultats analytiques aux opérations et à la gestion des zones protégées. Ce projet propose une architecture de solution complète pour les zones protégées intelligentes basée sur les derniers développements en technologie numérique.

"La perte de la biodiversité et les changements climatiques représentent deux crises environnementales mondiales interdépendantes qui nécessitent une réponse coordonnée. Tout en protégeant la nature, la science et la technologie peuvent également aider des milliers de secteurs dans leur développement écologique et dans leur lutte contre les changements climatiques", a déclaré Tao Jingwen, Président du conseil d'administration de Huawei et Directeur du comité Développement durable de l'entreprise (DDE).

Peng Song, premier Vice-président et Président du service Stratégie TIC et marketing de Huawei, a déclaré, "La Terre est notre seul habitat. Les technologies numériques peuvent aider à protéger les réserves naturelles plus efficacement et permettre une gestion durable des ressources naturelles. À la base, notre intention était de combiner science et technologie pour protéger la nature et travailler avec des partenaires pour promouvoir la construction intelligente de plus de réserves naturelles."

Par exemple, durant la première édition du projet en Italie, Huawei, WWF Italie et Rainforest Connections ont eu recours à la technologie pour mettre en évidence des signaux sonores dans l'environnement qui pourraient être liés à des activités illégales dans 3 oasis WWF, pour une alerte de fraude possible et autres activités illégales en temps réel. Dans le même temps, les dispositifs ont pu collecter beaucoup de données intéressantes à partir des sons provenant de la biodiversité, ce qui nous mène à la deuxième édition du projet : à présent, 48 dispositifs acoustiques ont été déployés dans 8 oasis WWF, collectant un total de 2 000 heures de données audio, qui ont été analysées par des scientifiques avec l'aide de l'IA, pour comprendre l'impact de l'agriculture sur la biodiversité.

Un scientifique installant un enregistreur AudioMoth dans l'un des sites sélectionnés en Italie

Selon le rapport Nouvelle économie de la nature du FEM, plus de la moitié du PIB mondial, environ 44 000 milliards de dollars américains, dépend de la nature et des services qu'elle fournit. Toutefois, les changements climatiques et la perte de la biodiversité menacent la survie et le développement durable de l'humanité. Une nouvelle économie de la nature pourrait générer jusqu'à 10 100 milliards de dollars américains de valeur commerciale annuelle et créer 395 millions d'emplois d'ici 2030.

Pour explorer le futur potentiel de la conservation intelligente de la nature, le sommet à réuni des partenaires TECH4ALL, tels que l'administration de l'état du Yucatan au Mexique, l'agence mexicaine pour l'innovation C Minds, UICN Chine, WWF Italie, Rainforest Connection et la réserve naturelle nationale du delta du fleuve jaune dans la province du Shandong.

Cliquer pour regarder la vidéo du sommet.

Historique

Lancée en 2020, Tech4Nature est une initiative de conservation de la nature créée par Huawei et l'UICN, dont le but est de permettre à plus de 300 zones protégées dans le monde d'évaluer leur succès en matière de conservation grâce à la Liste verte de l'UICN et à la technologie numérique.

Le 5 juin est la 50e Journée mondiale de l'environnement. Initiative du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et organisée tous les ans à la date du 5 juin depuis 1973, la Journée mondiale de l'environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public aux questions environnementales. Elle est célébrée par des millions de personnes à travers la planète. La Côte d'Ivoire en sera le pays hôte pour l'année 2023.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est le plan d'action et l'initiative d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Possible grâce à des partenariats et technologies innovantes, TECH4ALL est destiné à promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

6 juin 2023 à 08:03

