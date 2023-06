Reitmans (Canada) Limitée annonce la nomination de sa chef de la direction et de son président du conseil membre de la haute direction





Andrea Limbardi est nommée présidente et chef de la direction Stephen Reitman est nommé président du conseil membre de la haute direction

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET), chef de file canadien du domaine de la vente au détail de vêtements, a le plaisir d'annoncer qu'Andrea Limbardi a été nommée au poste de présidente et chef de la direction, avec prise d'effet le 5 septembre 2023. Stephen Reitman, actuel président et chef de la direction, prendra les fonctions de président du conseil membre de la haute direction, et Daniel Rabinowicz occupera le poste de vice-président du conseil et administrateur principal indépendant.

Mme Limbardi apporte une expertise étoffée en commerce de détail et en direction. Elle possède plus de 20 années d'expérience en exploitation, en service à la clientèle, en marchandisage, en marketing et en commerce électronique, en plus d'être une dirigeante réfléchie et visionnaire. Son approche stratégique en matière d'innovation, la priorité qu'elle accorde au numérique et sa compréhension approfondie du comportement des consommateurs lui permettront de diriger efficacement RCL à un moment charnière de sa croissance.

Au sujet de la nomination d'Andrea Limbardi, M. Reitman a déclaré ce qui suit : « Je suis emballé par l'arrivée de Mme Limbardi au sein de RCL en tant que première chef de la direction non membre de la famille fondatrice. Pendant 97 ans, un membre de la famille Reitman a été à la tête de RCL, et c'est avec beaucoup de fierté et de confiance que nous en remettons les rênes à une haute dirigeante brillante et compétente. Je suis convaincu que le riche bagage de Mme Limbardi en commerce de détail ainsi que son sens aiguisé des affaires et ses solides aptitudes à la direction assureront sa réussite et celle de la Société ».

Mme Limbardi a pour sa part déclaré ce qui suit : « Je suis honorée et très enthousiasmée de me joindre à RCL. Je remercie M. Reitman et tous les membres du conseil de leur confiance, et me réjouis à la perspective de faire équipe avec eux pour assurer la croissance de cette entreprise de détail iconique du Canada. Je suis également emballée à l'idée de rencontrer les formidables équipes des trois enseignes de RCL, soit Reitmans, Penningtons et RW&CO, et d'entamer notre collaboration. »

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. Au 28 janvier 2023, la Société exploitait 406 magasins, dont 235 Reitmans, 91 Penningtons et 80 RW&CO.

