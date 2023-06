L'organisation de parrainage des réfugiés et l'équipe juridique pro bono de Pour les réfugiés traduisent le gouvernement fédéral en justice pour le traitement prolongé du dernier Ange gardien d'Edward Snowden





MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Les avocats de Pour les réfugiés, une OSBL vouée aux droits des réfugiés, a annoncé aujourd'hui qu'elle intente une poursuite devant la Cour fédérale contre les autorités canadiennes au nom de son client, Ajith Pushpa Kumara Debagama Kankanamalage. L'action en justice demande une ordonnance de mandamus en raison du traitement prolongé et injustifié du dossier de réfugié d'Ajith, causant des souffrances et une incertitude indues à une personne vulnérable.

Dix ans après les révélations d'Edward Snowden et près de 74 mois après le lancement de la demande initiale de Pour les réfugiés pour emmener Ajith en sécurité, il reste le dernier Ange gardien d'Edward Snowden demeurant toujours à Hong Kong. Bien que les autorités canadiennes aient reconnu son statut de réfugié en 2019 et effectué des vérifications dans son dossier depuis 2017, le Bureau canadien des visas à Hong Kong refuse inexplicablement de finaliser sa demande.

« Le certificat de sélection du Québec d'Ajith a été délivré par les autorités provinciales il y a trois semaines, à la demande du bureau canadien des visas à Hong Kong », a déclaré le président de Pour les réfugiés, Marc-André Séguin. « Malgré la réception du certificat il y a trois semaines, le bureau Canadien des visas de Hong Kong refuse de finaliser le dossier, laissant Ajith dans les limbes et privé de la sécurité que le Canada doit lui fournir. Ce comportement sans coeur est non seulement inhabituel, c'est en contradiction flagrante aux processus typiques pour les réfugiés reconnus, bénéficiaires d'un engagement de parrainage accepté et détenteurs d'un CSQ du Québec. »

Après tout ce temps, Pour les réfugiés considère ces derniers retards insensés comme étant inacceptables. L'OSBL et organisation de parrainage reconnue exhorte les autorités canadiennes à accorder la priorité au bien-être de ce réfugié et à accélérer sa réinstallation. L'attente prolongée d'Ajith a nui à son bien-être physique et mental.

En entamant des poursuites judiciaires devant la Cour fédérale, l'équipe juridique pro bono d'Ajith vise à faire la lumière sur ces retards injustifiables et à tenir les autorités canadiennes responsables de leur inaction. L'OSBL exige que les autorités respectent leur engagement de faire venir Ajith au Canada rapidement, en lui assurant la sécurité et l'opportunité de reconstruire sa vie.

Pour les réfugiés (en anglais: For the Refugees) est une organisation canadienne à but non lucratif qui lutte pour les droits des réfugiés politiques et des demandeurs d'asile qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la société, mais qui font face à un grand danger personnel en conséquence.

Notre mission est de mobiliser les ressources nécessaires pour sauver leurs vies. En plus du parrainage, nous fournissons un soutien juridique gratuit, des relations avec les médias et des collectes de dons pour couvrir les frais de subsistance et les frais de réinstallation des personnes assistées.

Pour les réfugiés est un organisme à but non lucratif enregistré au Canada et un parrain de réfugiés approuvé par le gouvernement.

