À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2023, LILYSILK renforce son engagement en faveur du développement durable avec la publication de son rapport Zéro déchet 2022





NEW YORK, 5 juin 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, souligne la Journée mondiale de l'environnement 2023 avec la publication de son rapport Zéro déchet 2022 : A Year of Living Sustainably . L'icône mondiale de la soie prend au sérieux sa responsabilité environnementale et redouble d'efforts pour respecter ses engagements impressionnants en matière de développement durable en lançant un mouvement Zéro déchet qui met l'accent sur les concepts de zéro stock, zéro déchet et zéro chiffon.

« À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2023, nous sommes ravis de présenter les progrès que nous avons réalisés au cours de la dernière année pour favoriser un avenir plus durable. Nous ne faisons que commencer, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Notre engagement à aider les gens à vivre de façon spectaculaire est toujours aussi fort, et notre mouvement Zéro déchet accélérera la transition vers une économie circulaire. »

Voici les trois principaux piliers du mouvement Zéro déchet de LILYSILK :

Zéro stock Dès qu'un client passe une commande, l'installation de fabrication de LILYSILK passe à l'action pour produire son vêtement dans les 48 h, avant de livrer le colis à sa destination dans un délai moyen de deux à trois jours ouvrables.

Dès qu'un client passe une commande, l'installation de fabrication de LILYSILK passe à l'action pour produire son vêtement dans les 48 h, avant de livrer le colis à sa destination dans un délai moyen de deux à trois jours ouvrables. Zéro déchet La production moyenne de vêtements génère 25 % des déchets en raison des restes de matériaux qui peuvent s'accumuler jusqu'à 5,6 tonnes de tissu en une seule année. Grâce à la campagne novatrice Zéro déchet de LILYSILK, l'entreprise a converti ce matériel excédentaire en produits de soie supplémentaires, dont environ 8 000 masques oculaires et 6 000 masques de protection à ce jour.

La production moyenne de vêtements génère 25 % des déchets en raison des restes de matériaux qui peuvent s'accumuler jusqu'à 5,6 tonnes de tissu en une seule année. Grâce à la campagne novatrice Zéro déchet de LILYSILK, l'entreprise a converti ce matériel excédentaire en produits de soie supplémentaires, dont environ 8 000 masques oculaires et 6 000 masques de protection à ce jour. Zéro chiffon Aux États-Unis, l'adulte moyen jette environ 70 lb de vêtements chaque année, dont 95 % pourraient être recyclés. LILYSILK a créé un partenariat avec TerraCycle® pour permettre aux clients de recycler leurs vêtements au profit des communautés qui en ont le plus besoin tout en assurant la protection à long terme de la planète. Plus de 440 lb de vêtements avaient été récupérées à la fin de 2022, et on s'attend à ce que 4 500 lb de vêtements soient récupérées d'ici la fin de 2023.

En adoptant une stratégie de développement durable fondée sur des données probantes, LILYSILK accorde la priorité aux répercussions à long terme plutôt qu'aux tendances à court terme. Grâce à la mise en oeuvre de matières dégradables et de méthodes d'emballage simplifiées, l'entreprise a réduit sa consommation de papier de 78,2 t en 2022, ce qui équivaut à une économie d'environ 148 arbres. LILYSILK renforce également son engagement envers la durabilité avec le lancement de sa première collection GOTS et la plantation de 15 000 arbres en collaboration avec One Tree Planted pour soutenir le reboisement mondial .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2092770/LILYSILK_Bolsters_Sustainability_Commitments_Release_2022_Zero_Waste_Report.jpg

SOURCE LILYSILK

5 juin 2023 à 23:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :