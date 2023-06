Lunit et Capio S:t Göran collaborent pour remédier à la pénurie de radiologues grâce à l'analyse mammographique assistée par IA





- Lunit et le plus grand hôpital privé de Suède lancent une nouvelle approche pour combiner l'expertise des radiologues avec l'IA

SÉOUL, Corée du Sud, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Lunit (KRX:328130.KQ), un important fournisseur mondial de solutions de diagnostic du cancer alimentées par l'IA, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fourniture et de licence avec l'hôpital Capio S:t Göran, basé à Stockholm, en Suède. Dans le cadre de l'accord, Lunit fournira à l'hôpital Capio S:t Göran, pour les trois prochaines années, Lunit INSIGHT MMG, une solution d'IA pour l'analyse mammographique.

L'hôpital Capio S:t Göran est le plus grand hôpital privé de Suède avec plus de 2 300 membres du personnel soignant. Il est exploité par Capio, une partie du groupe Ramsay Santé. L'hôpital fournit des services médicaux planifiés et d'urgence à 100 000 patients de la région de Stockholm.

L'intégration de la solution d'IA de Lunit permettra à l'hôpital Capio S:t Göran d'analyser chaque année environ 78 000 images mammographiques de patients, contribuant ainsi de manière significative au programme national de dépistage du cancer en Suède.

La Suède est actuellement aux prises avec une pénurie marquée de radiologues, ce qui pose des défis à la mise en oeuvre d'une analyse mammographique efficace. Lunit INSIGHT MMG est en mesure de jouer un rôle central afin de remédier à cette pénurie et d'améliorer l'efficacité des programmes de dépistage du cancer. En exploitant la puissance de l'intelligence artificielle, la solution aide les radiologues à interpréter avec précision les images mammographiques, ce qui allège le fardeau des ressources limitées.

Cette collaboration introduit un progrès où, pour la première fois, l'IA joue le rôle d'interprète des mammographies en tant que lecteur indépendant dans un contexte structurel et validé. En tirant parti de la technologie de l'IA de façon sûre, évolutive et efficace, cette approche novatrice améliore non seulement la productivité, mais réduit également de moitié la main-d'oeuvre nécessaire dans le contexte de double dépistage.

La décision de l'hôpital S:t Göran d'adopter Lunit INSIGHT MMG a été renforcée par les résultats de la première étude médicale prospective au monde menée sur l'IA. Dirigée par le Dr Fredrik Strand de l'hôpital universitaire de Karolinska, l'étude a examiné les données de 55 581 suédoises fournies par l'hôpital S:t Göran. L'étude a démontré que l'analyse combinée d'un radiologue et de l'IA a permis d'obtenir des taux de détection du cancer et de rappel plus élevés que l'analyse effectuée par deux radiologues.

« Cette étape innovante pour devenir le premier centre de sénologie au monde à utiliser l'IA comme lecteur indépendant, permet aux radiologues d'être moins accablés par la quantité excessive de lecture. Ils peuvent ainsi se concentrer sur des diagnostics plus avancés et assurer des temps d'attente plus courts pour les patients », a déclaré le Dr Karin Dembrower, médecin principal de la clinique de mammographie de l'hôpital Capio S:t Göran, responsable local de l'étude. « À court terme, nous prévoyons de détecter plus de cancers ; à long terme, nous prévoyons une diminution des cancers d'intervalle et la détection de tumeurs plus petites. Nous sommes heureux de mener d'autres études pour explorer ces possibilités ».

« Nous sommes ravis de nous associer à l'hôpital Capio S:t Göran et de nous inscrire dans cette démarche novatrice visant à transformer les flux de travail du dépistage du cancer », a déclaré Brandon Suh, PDG de Lunit. « Cette collaboration représente une étape importante dans l'utilisation de la technologie de l'IA pour remédier à la pénurie de radiologues en Suède. Lunit INSIGHT MMG a le potentiel de révolutionner l'analyse mammographique, d'apporter une contribution substantielle au programme national de dépistage du cancer et, au bout du compte, d'améliorer les résultats pour les patients ».

Lunit reste déterminée à forger des partenariats avec des institutions médicales à travers l'Europe, en offrant des expériences médicales avancées aux patients et en améliorant l'efficacité opérationnelle des hôpitaux.

À propos de Lunit

Avec l'IA, Lunit vise à « vaincre le cancer », l'une des principales causes de décès dans le monde. Lunit est une société de logiciels d'IA dédiée au développement de solutions d'IA pour le diagnostic et la thérapeutique de précision, afin de trouver le bon diagnostic au bon coût, et le bon traitement pour les bons patients. Lunit, mot-valise désignant une unité d'apprentissage (de l'anglais « learning unit »), est une société d'IA médicale, basée sur l'apprentissage profond, qui se consacre au développement d'analyses avancées d'images médicales et de biomarqueurs d'imagerie basés sur les données via une technologie de pointe.

Fondée en 2013, Lunit est reconnue dans le monde entier pour sa technologie de pointe et son application aux images médicales. Sa technologie a été reconnue lors de concours internationaux d'IA. Elle surpassait les meilleures entreprises comme Google, IBM et Microsoft. Cette entreprise d'IA médicale axée sur les données cliniques présente ses résultats dans de grandes revues à comité de lecture, comme le Journal of Clinical Oncology et le JAMA Network Open, ainsi que dans des conférences mondiales, dont l'ASCO et l'AACR.

Après avoir reçu l'autorisation de la FDA et le marquage CE, Lunit INSIGHT CXR et MMG sont utilisés cliniquement dans environ 2 000 hôpitaux et établissements médicaux dans plus de 40 pays. Lunit est basée à Séoul, en Corée du Sud, et compte des bureaux et des représentants dans le monde entier.

