La ministre Marci Ien annonce un fonds d'urgence pour la sécurité pour appuyer les organismes de la Fierté qui sont confrontés à une augmentation des gestes haineux





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont le droit de participer à toutes les sphères de la société, quelles que soient leur identité de genre, leur expression de genre ou leur orientation sexuelle. Partout au pays, les communautés 2ELGBTQI+ sont confrontées à une augmentation alarmante de gestes haineux, et les organismes de la Fierté travaillent fort pour s'assurer que leurs festivals sont sûrs et sécuritaires.

Pour appuyer ces besoins criants, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, annonce jusqu'à 1,5 million de dollars pour permettre à Fierté Canada Pride (FCP) d'administrer un fonds d'urgence qui aidera les organismes de la Fierté à assumer les coûts croissants de la sécurité pendant les activités de la Fierté.

Grâce à ce fonds d'urgence, Fierté Canada Pride pourra aider les organismes de la Fierté à assumer les coûts croissants de sécurité et d'assurance à la grandeur du pays. Le financement permettra notamment d'augmenter les ressources en sécurité et en formation pour les bénévoles et les membres de la communauté pendant la saison de la Fierté.

Au mois d'août dernier, le gouvernement du Canada a jeté les bases qui permettront de maintenir son soutien à la communauté avec le Plan d'action 2ELGBTQI+ dont l'objectif est de faire progresser les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Le Plan d'action vise à contrer les inégalités importantes et persistantes auxquelles sont confrontées les personnes et les communautés 2ELGBTQI+. En même temps, le gouvernement du Canada continue d'engager des chefs de file, des spécialistes et des défenseuses et défenseurs des droits pour répondre aux besoins des communautés 2ELGBTQI+ et assurer un pays plus inclusif pour chacune et chacun.

Il faut en faire plus pour aider les communautés 2ELGBTQI+ à contrer la mésinformation et la désinformation, à augmenter la sensibilisation et à combattre la haine. Pour contrer la haine sous toutes ses formes, y compris celle subie par les communautés 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un nouveau Plan d'action pour combattre la haine. Ce nouveau plan d'action comporte des mesures pour contrer la rhétorique haineuse et créer des communautés plus sûres et plus inclusives.

Avec le lancement de la saison de la Fierté, il est important que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens soient en sécurité lorsqu'ils participent à ces festivités, car ils font partie du tissu canadien et contribuent à la création d'un pays plus dynamique et plus inclusif.

Citation

« Maintenant plus que jamais, en tant qu'alliées et alliés, chefs de file, parents, amis, Canadiennes et Canadiens, nous devons prendre conscience de la réalité à laquelle les communautés 2ELGBTQI+ sont confrontées aujourd'hui. Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations de la communauté et nous mettons en place un fonds d'urgence qui ira directement aux organismes de la Fierté afin de les aider à assumer la hausse des coûts de sécurité et à continuer d'organiser des événements qui sont sécuritaires pour toutes et pour tous, mais aussi à continuer de célébrer la résilience de la communauté. Nous savons aussi que nous devons continuer à combattre la haine sous toutes ses formes, non seulement pendant la saison de la Fierté, mais à tous les jours. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous sommes pleins de gratitude envers le gouvernement fédéral pour le financement essentiel qu'il accorde à Fierté Canada Pride. Ce financement permet aux organisatrices et organisateurs des festivals et des activités 2ELGBTQIA+ de partout au pays à contrer l'augmentation des manifestations de haine à leur égard. Bien que ce soutien soit capital alors que les communautés de la Fierté partout au pays se préparent à tenir des événements qui s'inscrivent dans notre lutte collective pour contrer la haine à l'endroit des personnes 2ELGBTQIA+, nous reconnaissons la nécessité de poursuivre les efforts. Fierté Canada Pride demeure déterminé à collaborer avec le gouvernement pour promouvoir des mesures de lutte contre la haine et favoriser des communautés sûres et prospères pour toutes et pour tous. »

Julie Nobert-DeMarchi, présidente, Fierté Canada Pride

« Les festivals de la Fierté sont des occasions d'avoir du plaisir, mais ils sont également la source de bonnes affaires et contribuent beaucoup à notre industrie touristique. Le gouvernement du Canada est fier de contribuer aux progrès importants qui sont réalisés pour les droits des personnes 2ELGBTQI+, mais nous savons que ces résultats chèrement obtenus sont menacés par la vague croissante de haine observée en ligne et dans la vraie vie. C'est pourquoi ces investissements sont essentiels pour aider à assurer la sûreté et la sécurité de toutes les participantes et de tous les participants aux festivals de la Fierté. Ensemble, nous devons toutes et tous mettre l'épaule à la roue pour combattre la haine. »

L'honorable Randy Boissonnault, Ministre du Tourisme, Ministre associé des finances

Faits en bref

Fierté Canada Pride est une association nationale composée de 65 organismes canadiens de la Fierté, qui représente les festivals et les événements organisés partout au pays. Elle soutient les organismes de la Fierté et les communautés 2ELGBTQIA+ grâce à l'aide qu'elle donne aux personnes qui subissent des injustices, aux actions de réconciliation qu'elle pose, et à ses actions de collaboration intentionnelle, de création d'une capacité et de promotion du changement systémique.

Les organismes de la Fierté qui ne sont pas membres de FCP mais qui organisent des événements de la Fierté peuvent également recevoir du financement.

Femmes et Égalité des genres donne jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride selon les modalités du Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre de Femmes et Égalité des genres Canada .

. Fierté Canada Pride administrera ce fonds d'urgence et gérera les coûts de réception, d'examen, de traitement et de versement des fonds pour les organisatrices et organisateurs de festivals et d'événements de la Fierté et pour soutenir la formation et l'administration des programmes de l'exercice financier 2023-2024. Tous les organismes de la Fierté, affiliés ou non à FCP, peuvent soumettre une demande pour recevoir ces fonds.

Liens connexes

Pour suivre Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

5 juin 2023 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :