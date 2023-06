Milliken & Company rejoint le Top 100 de Newsweek des lieux de travail les plus appréciés au monde





Milliken & Company figure dans la première édition annuelle du Top 100 des lieux de travail les plus appréciés au monde (Top 100 Global Most Loved Workplaces), une liste établie par Newsweek en collaboration avec le Best Practice Institute (BPI). Le fabricant diversifié se classe à la 61e position et rejoint d'autres organisations pionnières dans la création d'une culture qui place les personnes au coeur de leurs modèles d'entreprise.

« Ensemble, nous nous engageons à influer positivement sur le monde au profit des générations futures », confie Halsey Cook, président et directeur général de Milliken. « Nos associés participent à l'objectif de Milliken, et ce classement témoigne de leur engagement. J'apprécie grandement leur travail acharné. »

Milliken emploie 8 000 collaborateurs répartis sur 78 sites dans 16 pays. Guidée par ses valeurs fondamentales que sont l'excellence, l'intégrité, l'innovation, la durabilité et le capital humain, Milliken s'efforce d'attirer et de retenir des membres d'équipe exceptionnels qui renforceront la capacité de l'entreprise à créer une différence positive pour les générations à venir. En se développant grâce à une variété de programmes et d'initiatives, Milliken encourage ses collaborateurs à mettre en avant chaque jour leur authenticité au travail.

« Alors que la dynamique d'un lieu de travail évolue, le pouvoir d'une culture d'entreprise positive demeure constant », déclare Nancy Cooper, rédactrice en chef mondiale du magazine Newsweek. « Les sociétés figurant sur la liste 2023 Global Most Loved Workplaces® incarnent cet esprit transformateur et démontrent que lorsque les entreprises placent leurs employés au premier plan, le succès suit naturellement. »

Les résultats proviennent d'une étude effectuée auprès de plus de 2 millions d'employés officiant dans des entreprises aux effectifs compris entre 30 et plus de 10 000 collaborateurs. Le degré de confiance des employés quant à leur avenir dans l'entreprise, les accomplissements dans leurs carrières, l'alignement des valeurs de l'employé avec les valeurs de l'entreprise, le respect à tous les niveaux de l'entreprise et le niveau de collaboration au sein de l'entreprise sont les cinq domaines essentiels qui ont été mesurés afin d'évaluer le sentiment d'engagement des employés. L'inclusion, la diversité, l'équité et l'appartenance, le développement professionnel ainsi que le leadership de l'entreprise ont également été identifiés et analysés par rapport aux cinq domaines essentiels mesurés.

Comme pour ses activités de fabrication, Milliken adopte une approche hyper-régionale de la gestion de la main-d'oeuvre. Après avoir identifié les souhaits et les besoins de la communauté, l'entreprise s'efforce d'offrir les avantages, les possibilités de développement et les initiatives de programmation les mieux adaptés à chaque site.

« Chez Milliken, nous défendons l'humanité dans chacune de nos actions et de nos décisions. Faire ce qu'il faut pour nos employés est au coeur de notre travail quotidien », ajoute Cook.

Pour accéder à la liste complète des 100 lieux de travail les plus appréciés au monde en 2023, veuillez consulter le site Newsweek.com.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un fabricant mondial leader dans son secteur qui entend, par son action dans le domaine de la science des matériaux, concrétiser aujourd'hui les grandes avancées de demain. Des molécules de pointe aux innovations en matière de développement durable, Milliken crée des produits améliorant le quotidien des gens et apportant des solutions à ses clients comme aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille de produits couvrant un vaste éventail d'applications dans les secteurs du textile, des produits chimiques spécialisés, des revêtements de sol et de la santé, l'entreprise met à profit le sens de l'intégrité et l'excellence partagés par l'ensemble de ses équipes afin d'impacter positivement le monde pour les générations à venir. Pour en savoir plus sur l'ouverture d'esprit et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

5 juin 2023 à 13:35

