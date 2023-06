Le Canada investit dans un nouveau centre linguistique et culturel sur le territoire mohawk de Tyendinaga





TERRITOIRE MOHAWK DE TYENDINAGA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, Callie Hill, directrice générale du Centre linguistique et culturel Tsi Tyónnheht Onkwawén:na, et R. Donald Maracle, chef élu des Mohawks de la baie de Quinte, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 9,6 millions de dollars pour la construction du Centre linguistique et culturel Kenhtè:ke sur le territoire mohawk de Tyendinaga.

Le centre offrira des programmes éducatifs et culturels aux citoyens de la communauté, aux organisations non autochtones et aux gens qui veulent se familiariser avec les valeurs culturelles et les traditions de Kanyen'kehá:ka afin de favoriser la réconciliation. Le centre comprendra une cuisine pédagogique, un studio d'art et un espace de rassemblement pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes pour des programmes, des événements et des célébrations.

Conçu pour atteindre la carboneutralité, le bâtiment utilisera des technologies telles que des panneaux solaires, une pompe à chaleur géothermique et un toit vert qui comprendra un jardin médicinal. Ce bâtiment durable à la fine pointe de la technologie sera respectueux de son environnement naturel et en harmonie avec celui-ci.

Conformément à la vision du monde de Kanyen'kehá:ka, qui consiste à éliminer les obstacles à la participation à tous les éléments de la vie quotidienne, le centre veillera à ce que les services et les programmes soient accessibles à tous, conformément aux normes et aux codes d'accessibilité les plus stricts.

En tant qu'élément culturel de la collectivité, l'installation offrira également une meilleure accessibilité en regroupant dans un seul bâtiment plusieurs programmes actuellement administrés dans des lieux distincts. Les personnes de tous âges et de toutes capacités bénéficieront de possibilités accrues d'apprentissage de la langue, de l'histoire et de la vision du monde de Kanyen'kehá:ka.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le Centre linguistique et culturel Kenhtè:ke offrira non seulement à la communauté un nouvel espace de rassemblement pour les événements et les célébrations, mais aussi un espace où les individus pourront acquérir une connaissance et une compréhension plus approfondies des valeurs culturelles et des traditions Kanyen'kehá:ka. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires autochtones, provinciaux, territoriaux et municipaux afin d'investir dans les infrastructures communautaires locales, de promouvoir l'action climatique et de bâtir des collectivités plus résilientes et plus inclusives partout au Canada. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à nos programmes d'immersion de la petite enfance et à l'école, des enfants âgés de 3 à 10 ans reçoivent un enseignement et des soins dans leur langue, dans leur culture et dans un environnement qui chérit et célèbre Onkwehonweneha, notre façon d'être dans le monde. Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de son soutien alors que nous nous préparons à déménager nos programmes d'une ancienne école de jour vers des locaux spécialement conçus pour assurer le développement de ces programmes importants. »

Callie Hill, directrice générale du Centre linguistique et culturel Tsi Tyónnheht Onkwawén:na

« C'est un grand jour pour notre communauté et nous remercions le gouvernement fédéral de s'associer au soutien de ce nouveau centre linguistique et culturel dont nous avons tant besoin. Notre Kanyen'kéha (langue mohawk) a été opprimée au cours de notre histoire par la politique du gouvernement colonial. Nous travaillons quotidiennement à la création d'une communauté Kanyen'kehá:ka saine et durable, fondée sur notre langue, notre culture, nos traditions, nos connaissances et notre histoire et unie par celles-ci. La restauration de la langue fait partie du chemin de la réconciliation. »

R. Donald Maracle, chef élu des Mohawks de la baie de Quinte

« Que ce soit dans le cadre de ses programmes pour les jeunes et les enfants ou de ses programmes linguistiques pour adultes, TTO joue un rôle important dans le partage et la revitalisation de notre culture. Et ce travail ne peut se faire seul. Les contributions du gouvernement fédéral et des Mohawks de la baie de Quinte aideront à donner accès à de nombreux programmes qui permettront à nos jeunes de renouer avec leur culture et les mettront sur la voie de l'apprentissage et de la réussite tout au long de leur vie. Je suis extrêmement fier de tous ceux qui ont contribué à faire de cette vision une réalité passionnante et bientôt concrète. »

Josh Hill, conseiller responsable de l'éducation, de la culture et des langues, Mohawks de la baie de Quinte

« Notre langue est l'essence même de notre identité en tant que peuple kanien'kehaka. La voix distinctive dont le Créateur a doté notre nation nous a été enlevée de force il y a de nombreuses générations. Pendant trop longtemps, nous avons été incapables d'utiliser notre voix authentique... jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer avec la Création le fait que nous avons maintenant un endroit pour réapprendre et revitaliser notre langue - et être reconnus à juste titre par la Création en tant que Kanien'kehaka. »

Iehnhotonkwas, membre de la communauté Tyendinaga Longhouse, et membre du conseil d'administration de Tsi Tyónnheht Onkwawén:na

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 9 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 9 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada .

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

5 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :