Un sommet sur la mortalité maternelle au Canada la semaine prochaine

OTTAWA, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la première fois, des experts de partout se réuniront pour discuter de la prévention de la mortalité maternelle au Canada. Le but: mettre en oeuvre une approche nationale, normalisée et durable de l'examen et de la prévention de la mortalité maternelle. Le Sommet inaugural sur la mortalité maternelle sera organisé par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) le 6 juin, dans le cadre de son congrès annuel, à Ottawa.



« Les gens seraient surpris d'apprendre qu'il y a encore des femmes qui meurent pendant et après la grossesse au Canada », déclare la Dre Diane Francoeur, directrice générale de la SOGC. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont mis en place des programmes pour s'attaquer aux principaux facteurs contributifs, mais au Canada, c'est la SOGC qui fait ce qu'elle peut pour prévenir des décès maternels. « Le Canada ne dispose pas de données suffisantes sur la prévalence des décès, ni d'informations sur les disparités raciales, en particulier en ce qui concerne les femmes noires et autochtones, ou sur la prévalence des problèmes de santé mentale pendant ou après la grossesse. Ce sommet abordera ces questions. »

« La réduction de la mortalité maternelle est traditionnellement utilisée comme une mesure essentielle des progrès accomplis dans l'amélioration de la santé maternelle, et le taux de mortalité maternelle est l'un des principaux indicateurs de la situation d'un pays dans ce domaine. La mortalité maternelle est dévastatrice pour les familles, les communautés et les prestataires de soins. Dans certains cas, aucune intervention ne peut sauver la vie d'une mère, mais dans d'autres, il existe des possibilités de prévention. Il existe un consensus absolu sur le fait que la limite supérieure d'un décès maternel évitable est zéro », a déclaré la Dre Jocelynn Cook, directrice scientifique de la SOGC.

L'objectif du sommet est d'examiner l'état de la santé maternelle au Canada et de partager les expériences, les renseignements et les ressources afin de mettre en oeuvre une approche nationale, normalisée et durable de l'examen et de la surveillance de la mortalité maternelle, dans le but ultime d'éliminer les décès évitables.

Sujets abordés:

Une table ronde sur la manière d'entendre les voix, les perspectives et les expériences des familles en matière de mortalité maternelle.

Tirer des leçons des cas de morbidité maternelle grave pour améliorer les soins.

L'état de la santé maternelle au Canada: que se passe-t-il ?

Approches, modèles et résultats au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Agir: que savons-nous de nos données et quelles sont les grandes lacunes?

Mortalité maternelle par rapport à la santé mentale, à l'abus de substances et au suicide

Disparités raciales et leurs implications pour la mortalité maternelle: comment combler les écarts ?



La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est l'une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada, et depuis 1944, a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé des femmes.

