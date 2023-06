Novavax annonce la signature d'un accord avec l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates visant à inclure l'adjuvant Matrix-Mtm comme composant potentiel dans la phase de recherche sur les vaccins





GAITHERSBURG, Maryland, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), une entreprise mondiale qui oeuvre à la promotion des vaccins à base de protéines par le biais de son nouvel adjuvant Matrix-Mtm, a signé un accord de trois ans avec l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates pour la mise à disposition de son adjuvant dans le cadre de la recherche préclinique sur les vaccins.

« Nous sommes très heureux de nous associer à l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates pour inclure notre technologie unique dans leurs efforts de recherche de vaccins axés sur la santé publique », a déclaré John C. Jacobs, le président directeur général de Novavax. « Notre adjuvant Matrix-Mtm a prouvé qu'il renforçait et élargissait la réponse du système immunitaire lorsqu'il était inclus dans les vaccins et il est déjà un composant clé dans les vaccins COVID et antipaludiques disponibles sur le marché aujourd'hui. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir des partenariats plus larges avec diverses organisations afin que notre technologie puisse contribuer à la mise au point de vaccins dans de nombreux domaines pathologiques. »

« L'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates s'est engagé à développer des traitements biomédicaux qui répondent aux problèmes de santé mondiaux pour ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré le Dr Emilio Emini, directeur général de l'Institut de recherche médicale Bill & Melinda Gates. « Nous avons hâte de commencer à utiliser l'adjuvant Matrix-Mtm de Novavax dans certains de nos programmes de vaccins en phase de démarrage. »

L'adjuvant Matrix-M est un composant clé du vaccin COVID de Novavax et de ses vaccins en phase de développement, notamment les vaccins contre la grippe, ainsi que les vaccins COVID et grippe combinée. Par ailleurs, l'adjuvant est utilisé dans le cadre de partenariats dans des programmes cliniques et précliniques à travers le monde pour le développement de vaccins humains et animaux.

À propos de l'adjuvant Matrix-Mtm

Lorsqu'il est ajouté aux vaccins, l'adjuvant breveté Matrix-M de Novavax, à base de saponine, renforce la réponse du système immunitaire, la rendant plus efficace et plus durable. L'adjuvant Matrix-M facilite la pénétration des cellules porteuses d'antigènes au point d'injection et améliore la production d'antigènes dans les ganglions lymphatiques locaux.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) favorise l'amélioration de la santé en découvrant, en développant et en commercialisant des vaccins avant-gardistes pour protéger contre les maladies infectieuses graves. Novavax, une entreprise mondiale basée à Gaithersburg, Maryland (États-Unis), propose une plateforme vaccinale différenciée qui combine une approche basée sur les protéines recombinantes, une technologie de nanoparticules avant-gardiste et l'adjuvant breveté Matrix-M de Novavax pour renforcer la réponse immunitaire. Se concentrant sur les défis sanitaires les plus urgents, Novavax est actuellement en train de tester des vaccins contre la COVID, la grippe, et la COVID et la grippe combinés. Pour plus d'informations, veuillez consulter novavax.com et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent document concernant l'avenir de Novavax, ses plans d'exploitation et ses perspectives, son rôle dans l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale et son évaluation des vaccins contre la COVID, la grippe, et la COVID et la grippe combinés, sont des déclarations prospectives. Novavax attire l'attention sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les difficultés à satisfaire, seul ou avec des partenaires, les diverses exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris celles liées à la qualification des processus et à la validation des essais, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; la difficulté à obtenir des matières premières et des fournitures rares ; les contraintes de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, sur la capacité de Novavax à suivre les voies réglementaires prévues ; les difficultés ou retards imprévus dans la conduite des essais cliniques ; l'émergence de variantes du virus SRAS-CoV-2 susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'acceptation par le marché ou les ventes prévues du NVX-CoV-2373 ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation » du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas accorder une confiance considérable aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Nous vous encourageons à lire nos documents déposés auprès de la SEC, disponibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com , pour une discussion sur ces déclarations ainsi que sur les autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent document, et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ou de les réviser. Notre activité est soumise à des risques et des incertitudes considérables, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres personnes doivent tenir compte de ces risques et incertitudes.

