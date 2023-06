RoslinCT et Lykan Bioscience annoncent leur fusion en vue de proposer des offres de services CDMO pour les thérapies cellulaires et géniques avancées à l'échelle mondiale





EDINBURGH, Royaume-Uni et BOSTON, États-Unis, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- RoslinCT et Lykan Bioscience, deux organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO, Contract Development Manufacturing Organization) de premier plan dans le secteur de la thérapie cellulaire et génique, annoncent leur intégration, créant une entreprise unifiée qui opérera sous la marque RoslinCT. La fusion, facilitée par GHO Capital, une société d'investissement internationale, vise à créer un acteur dominant sur le marché des CDMO de thérapie cellulaire et génique avancée.

S'appuyant sur un riche patrimoine et une grande expertise, RoslinCT rassemble un héritage de réalisations révolutionnaires. Les origines de RoslinCT remontent au clonage historique de la brebis Dolly à l'Institut Roslin de l'université d'Édimbourg (Royaume-Uni) en 1997, qui a suscité un intérêt mondial. RoslinCT a été créé en 2006 pour traduire cette science à la pointe et l'appliquer au développement de médicaments pour l'homme.

RoslinCT, l'un des premiers au monde à produire des cellules souches pluripotentes humaines de qualité clinique, met fortement l'accent sur la science et l'innovation. En collaboration avec ses partenaires, RoslinCT soutient le développement de thérapies cellulaires basées sur un large éventail de types de cellules, le programme le plus avancé étant la première thérapie à base de cellules souches modifiées par CRISPR pour une maladie majeure, actuellement en attente d'une autorisation de mise sur le marché.

Sous la direction de Peter Coleman au Royaume-Uni et de Patrick Lucy aux États-Unis, la nouvelle organisation offrira une gamme complète de services, notamment le développement de processus, les tests analytiques, la fabrication clinique et commerciale selon les normes cGMP, ainsi que le développement de lignes de cellules iPSC, l'édition de gènes et la différenciation selon les normes cGMP. Ces services permettront aux développeurs de thérapies cellulaires et génétiques de faire progresser leurs produits par le biais d'essais cliniques et de les mettre sur le marché.

Peter Coleman, PDG de RoslinCT, a mis l'accent sur les capacités mondiales combinées en déclarant : « Tout au long de son histoire, RoslinCT s'est enorgueillie de ne pas faire de promesses démesurées, mais de fournir, au nom de ses partenaires, des produits cellulaires et génétiques avancés acceptables pour les organismes de réglementation du monde entier. Notre expérience éprouvée en matière de thérapie cellulaire et génique, associée à nos capacités mondiales combinées, permettra à nos partenaires de bénéficier d'un service et d'un soutien de qualité supérieure, alors que nous continuons à faire progresser les thérapies vitales dans le monde entier. »

Patrick Lucy, président-directeur général de Lykan Bioscience, a exprimé son enthousiasme pour la fusion : « Nous sommes ravis de la fusion de deux organisations de référence dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques avancées, qui se traduira par 22 unités de traitement cGMP, un renforcement de l'expertise, des ressources et des capacités de fabrication cGMP transatlantiques pour soutenir le développement et la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques avancées dans le monde entier »

Les installations de fabrication de pointe situées à Édimbourg, en Écosse, et à Boston, aux États-Unis, resteront opérationnelles sous la marque RoslinCT, avec des plans d'expansion de la capacité des deux côtés de l'Atlantique, afin de répondre à la demande mondiale croissante de services de fabrication de thérapies cellulaires et géniques avancées

Pour plus d'informations, veuillez consulter le nouveau site web de l'entreprise à l'adresse suivante : www.roslinct.com .

À propos de RoslinCT

RoslinCT est une organisation de services de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de renommée mondial, spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques avancées. Fondée en 2006 et basée sur le clonage technologique révolutionnaire de la brebis Dolly à l'Institut Roslin en 1997, RoslinCT a exploité la science de pointe pour faire progresser le développement de médicaments pour l'homme. Forte d'un héritage remarquable dans ce domaine, l'entreprise a franchi des étapes importantes, notamment en étant l'une des premières au monde à produire des cellules souches pluripotentes humaines de qualité clinique et en menant à bien l'autorisation de mise sur le marché de la première thérapie à base de cellules souches éditées par CRISPR pour une maladie majeure.

Dotée de 22 salles de traitement de la thérapie cellulaire conformes aux BPF à Édimbourg (Écosse) et à Hopkinton (Massachusetts), RoslinCT propose des procédés innovants et un développement analytique, une fabrication clinique et commerciale conforme aux BPF pour une gamme de types de cellules dans le cadre de processus autologues et allogéniques, ainsi que le développement de lignées cellulaires iPSC conformes aux BPF, l'édition de gènes et la différenciation.

Grâce à des solutions CDMO sur mesure, RoslinCT permet à ses partenaires de passer efficacement du développement à la commercialisation et de fournir des thérapies cellulaires et géniques qui sauvent des vies dans le monde entier. Pour avoir plus sur nos services, consultez le site www.roslinct.com .

Contact pour les médias :

Carrie Zhang

Responsable du Marketing

RoslinCT

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2092132/RoslinCT_Lykan_Logo.jpg

5 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :