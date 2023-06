Interac annonce la nomination de Jeremy Wilmot au poste de PDG





TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Interac Corp. a annoncé aujourd'hui que Jeremy Wilmot a été nommé Président et Directeur du conseil d'administration, à compter du 1er août 2023. M. Wilmot succède à Mark O'Connell, qui appuiera la transition à titre de consultant jusqu'à son départ à la retraite le 31 octobre 2023.

M. Wilmot rejoint Interac après avoir travaillé pour ACI Worldwide, un leader mondial des solutions logicielles de paiement et de traitement des paiements en temps réel, où il était dernièrement Directeur des produits, après avoir occupé les postes de Président de groupe et de Directeur du marketing et des recettes.

"Jeremy est un dirigeant chevronné qui a travaillé à la pointe de l'innovation en matière de technologie et de paiement sur des marchés mondiaux concurrentiels, et sa grande expérience sera très utile à l'entreprise qui entame sa prochaine phase de croissance", a déclaré Paul Vessey, Président du Conseil d'administration d'Interac Corp. "Je tiens également à rendre hommage à Mark O'Connell, un leader remarquable qui a fait d'Interac l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables du Canada."

Né au Royaume-Uni, M. Wilmot a fait carrière sur cinq continents et pendant 30 ans, où il a dirigé des équipes mondiales et des unités commerciales dont les comptes de résultats s'élevaient à 1,4 milliard de dollars. Il a commencé sa carrière chez ICL, aujourd'hui Fujitsu Services Europe, où il a occupé des postes de direction dans les domaines du marketing et des ventes. M. Wilmot a rejoint ACI en 1999 et a remporté des succès commerciaux diversifiés dans les Amériques, l'Asie-Pacifique et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

"Interac relie l'écosystème de la fintech et je suis ravi de me joindre à une entreprise dont les valeurs fondamentales sont la collaboration, l'innovation et le progrès ", a déclaré Jeremy Wilmot, nouveau Président et Chef de la direction d'Interac. "Je suis impatient de travailler avec l'équipe à l'origine des produits et solutions omniprésents de l'entreprise, ainsi qu'avec nos partenaires et nos clients, afin de stimuler la croissance et d'apporter davantage de valeur dans la vie des Canadiens."

Interac est bien positionné pour sa prochaine phase de croissance grâce au leadership de M. O'Connell au cours des 17 dernières années. Il a mené l'évolution d'Interac au-delà des paiements, et aujourd'hui les consommateurs et les entreprises se tournent vers Interac à la fois pour des solutions de paiement innovantes et pour se vérifier et s'authentifier numériquement.

"Interac joue un rôle essentiel dans l'écosystème fintech canadien en connectant les acheteurs, les vendeurs et les fournisseurs de services de manière à offrir une valeur partagée à nos partenaires et à propulser l'économie canadienne", a déclaré Mark O'Connell, Président et Chef de la direction d'Interac. "Je suis immensément fier du travail que nous avons accompli pour permettre des interactions numériques de nouvelle génération à l'échelle, et je suis heureux que le conseil d'administration ait choisi Jeremy pour diriger Interac et concrétiser cette vision aujourd'hui et à l'avenir."

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de l'argent, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web ou inscrivez-vous à notre lettre d'information.

