/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure sur le territoire mohawk de Tyendinaga/





TERRITOIRE MOHAWK DE TYENDINAGA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de Callie Hill, directrice générale du centre linguistique et culturel Tsi Tyónnheht Onkwawén:na, et de R. Donald Maracle, chef élu des Mohawk de la baie de Quinte.

Date : Le lundi 5 juin 2023 Heure : 9 h 15 HAE Lieu : 39, chemin Salmon River

Territoire mohawk de Tyendinaga

Shannonville (Ontario) K0K 3A0

5 juin 2023 à 06:00

