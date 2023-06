EVE Energy Leadership présente des innovations de classe mondiale en matière de batteries au lithium lors du 2ème sommet international de coopération de l'industrie des batteries en Chine et au CIBF 2023





M. Samuel Sang , vice-président d'EVE Energy, a prononcé un discours sur la fabrication écologique et à faible teneur en carbone des batteries au lithium et sur les stratégies de réduction des émissions de carbone lors du 2ème sommet international de coopération de l'industrie des batteries en Chine

Zheng Zhong , de l'EVE Central Research Institute of Lithium Energy, a présenté son rapport spécial sur la technologie des batteries à haute énergie spécifique et les batteries au lithium à durée de vie prolongée lors de la conférence internationale CIBF 2023 sur la technologie de pointe des batteries avancées

SHENZHEN, Chine, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co, Ltd. (« EVE Energy » ou « l'entreprise »), fabricant de batteries en lithium-ion et fournisseur de solutions de stockage d'énergie de premier plan, a récemment participé au 2ème sommet international de coopération de l'industrie des batteries en Chine qui s'est tenu à Shenzhen le 17 mai 2023 et à la International Conference on the Frontier Technology of Advanced Batteries (conférence internationale sur la technologie de pointe des batteries avancées). M. Samuel Sang, vice-président d'EVE Energy, et le Dr Zheng Zhong, de l'Institut central de recherche sur l'énergie du lithium d'EVE Energy, se sont respectivement penchés sur la réduction du carbone dans le cycle de vie des batteries au lithium et sur l'orientation du développement de la technologie des batteries au lithium à haute énergie spécifique. Ils ont échangé leurs points de vue d'experts et leurs analyses de l'industrie des batteries et ont encouragé le développement d'une industrie manufacturière écologique et d'une industrie des transports à faible émission de carbone.

La réduction des émissions de carbone commence par une fabrication écologique

EVE Energy est un fervent promoteur des chaînes d'approvisionnement vertes et comprend que la réduction des émissions de carbone dans le cycle de vie complet des piles au lithium commence par la fabrication. La base de production de la zone de développement industriel de haute technologie de Jingmen a été l'une des premières à séparer les matières premières et les matériaux recyclés des batteries usagées, ce qui accélère le processus de recyclage. Actuellement, EVE Energy améliore le taux d'utilisation des métaux précieux tels que le lithium et le nickel grâce à l'innovation technologique, et l'ampleur de l'approvisionnement en murs de séparation devrait atteindre 30 milliards de yuans d'ici 2025. EVE Energy utilise également des matériaux d'emballage recyclables et dégradables pour réaliser un transport à faible émission de carbone.

Lors du sommet, M. Sang a déclaré : « Afin de réduire les émissions de carbone tout au long du cycle de vie des piles au lithium, EVE Energy a adopté des mesures telles que l'utilisation d'électricité verte, l'amélioration du taux d'utilisation des matériaux recyclés et l'innovation technologique de pointe en matière de développement durable. À l'avenir, nous prévoyons de réduire de 69 % la teneur en carbone de nos produits unitaires. »

Batteries lithium-métal à haute densité énergétique et longue durée de vie

Non seulement les batteries au lithium présentent des caractéristiques énergétiques spécifiques élevées, mais elles permettent également plus de 500 cycles de charge tout en offrant une capacité de sortie 4C, les valeurs C les plus élevées représentant une puissance plus élevée et une charge et une décharge plus rapides, combinées à des performances en matière de sécurité, d'adaptabilité environnementale et de stockage qui garantissent que les besoins de multiples scénarios de consommation sont satisfaits. Dr. Zheng a révélé qu'en termes de productibilité, EVE Energy dispose d'une ligne de production de laminage entièrement automatisée et a la capacité de personnaliser et d'augmenter la production de divers types de batteries secondaires au lithium métal.

Dr. Zheng a déclaré : « La recherche et le développement de la technologie des batteries au lithium d'EVE Energy évoluent rapidement vers des capacités de charge rapide, et nous continuerons à développer des technologies de charge à haut débit et de dépôt uniforme de lithium pour les batteries secondaires au lithium métal. »

À ce jour, EVE Energy a fourni plus de 1,7 milliard de batteries pour compteurs intelligents à l'échelle internationale dans le domaine des batteries lithium-ion grand public, se classant au premier rang en termes de ventes et d'exportations pendant sept années consécutives. En 2022, la part de marché des batteries cylindriques de l'entreprise s'est classée parmi les quatre premières au niveau mondial et la première parmi les marques nationales, les produits lithium-ion grand public étant utilisés par les marques de premier plan au niveau mondial. Dans le domaine des batteries de stockage d'énergie, les expéditions mondiales se sont classées parmi les trois premières en 2022, et dans le domaine des batteries de puissance, la capacité installée des batteries de puissance nationales s'est classée parmi les cinq premières entre janvier et avril 2023.

Dans l'attente d'un avenir de fabrication écologique

En s'appuyant sur l'application de la fabrication intelligente et de la technologie numérique, EVE Energy prévoit de construire au moins trois usines zéro carbone dans chaque base provinciale au cours des trois prochaines années, chacune étant dotée de processus de fabrication et de mécanismes de gestion de l'énergie hautement automatisés et numérisés. L'ensemble de ces mesures augmentera considérablement la valeur et la quantité des produits d'EVE Energy, ce qui aidera l'entreprise à économiser de l'énergie et à réduire les émissions de carbone à l'aube de l'ère des térawattheures (TWh).

À propos de EVE Energy

Fondé en 2001 et coté à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenu un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 4 100 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 900 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO2 de 16 000 tonnes par an.

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site https://www.evebattery.com/en .

