Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes





OTTAWA, ON, le 4 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes :

« Aujourd'hui, nous unissons nos voix en hommage aux courageux membres des Forces armées canadiennes, actuels et anciens, pour la bravoure, l'esprit de sacrifice et le dévouement remarquables dont ils font ou ont fait preuve afin de défendre les valeurs, les intérêts et la souveraineté du Canada, au pays comme à l'étranger.

« Devant les menaces constantes à la stabilité mondiale, l'engagement de nos Forces armées canadiennes est plus important que jamais, qu'il s'agisse de dispenser de la formation militaire et de faire du renforcement de capacités à l'appui des forces armées ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER, ou d'appuyer les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Ici même, au pays, les Forces armées canadiennes offrent une aide inestimable aux communautés touchées par des inondations, des feux de forêt et d'autres catastrophes naturelles. En mer, sur terre ou dans les airs, nos Forces assurent notre sécurité. Leurs membres et leurs proches méritent notre gratitude infinie pour les sacrifices qu'ils consentent tous les jours.

« Au Canada, la diversité fait notre force. C'est pourquoi les Forces armées canadiennes agissent pour continuer de s'ouvrir à tous en donnant suite aux recommandations du Rapport final du Groupe consultatif de la ministre de la Défense nationale sur le racisme systémique et la discrimination, paru l'an dernier.

« À tous les membres présents et passés des Forces armées canadiennes : votre engagement nous est inestimable. Au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie, ainsi que vos familles et vos proches, pour le dévouement dont vous faites preuve envers notre pays. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

4 juin 2023 à 09:00

