Le gouvernement du Canada publie un résumé des mesures prises pour assurer la sécurité et le bien-être des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones





Ligne de soutien

La ligne d'écoute téléphonique pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est disponible pour offrir un soutien émotionnel et des services d'aiguillage en cas de crise aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Composez le numéro sans frais de la ligne d'urgence au 1-844-413-6649. Ce service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, le 3 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a présenté le Rapport d'avancement annuel 2022-2023 sur la Voie fédérale. Le rapport résume les mesures prises par plus de 20 ministères et organismes fédéraux pour assurer et soutenir la sécurité et le bien-être des femmes, des filles et des personnes 2ELGTBQI+ autochtones, ainsi que de leurs familles et de leurs communautés affectés par la violence. Le rapport souligne aussi les efforts du gouvernement du Canada à faire avancer les priorités ciblées dans le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et il répond aux appels à la justice adressés au gouvernement fédéral dans le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Par son travail réalisé en 2022-2023, le gouvernement fédéral bâtit de meilleures relations avec les familles, les survivants et les partenaires en augmentant la responsabilisation et la transparence en ce qui concerne le travail accompli.

Grâce aux partenariats, des progrès considérables ont été réalisés dans le cadre d'initiatives clés visant à prévenir la violence et à y répondre, par le logement, les refuges, le transport, les infrastructures et le soutien direct au bien-être des familles et des survivants. Les familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées réclament depuis longtemps une reddition de comptes en réponse aux appels à la justice et en s'assurant qu'elles obtiennent les réponses qu'elles méritent. De nombreux partenaires autochtones nous ont dit que l'accélération de l'appel à la justice 1.7 et de tous les appels à la justice est essentielle.

Au cours de la dernière année, ces progrès comprenaient :

l'élaboration de 30 nouveaux plans de sécurité communautaires individualisés;

l'avancement des travaux concernant 22 nouveaux refuges et projets de transition qui mèneront à la construction de 178 unités d'ici 2026;

le financement de plus de 1 000 projets sur les langues autochtones;

le soutien de 66 projets d'espaces culturels dans les communautés autochtones dans 11 provinces et territoires;

l'allocation de plus de 3 millions de dollars pour la mise en place de 13 nouveaux programmes de guérison et de mieux-être pour appuyer les familles et les survivants autochtones des FFADA2E+ affectés par la violence;

la tenue de la première table ronde dans l'histoire avec les familles, les survivants, les chefs et les partenaires communautaires autochtones, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les priorités des FFADA2E+;

l'annonce de la nomination d'une représentante spéciale du ministre pour diriger la mobilisation liée à l'appel à la justice 1.7 (Ombudsman des Autochtones et des droits de la personne) et la sélection d'une organisation autochtone pour diriger les travaux sur l'appel à la justice 1.10 (mécanisme de surveillance);

la présentation du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, un engagement entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à prévenir la violence fondée sur le sexe et à soutenir les victimes, les survivants et leurs familles;

le lancement du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ visant à promouvoir les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada.

En 2023-2024, et pour les années subséquentes, le gouvernement du Canada continuera d'accélérer la mise en place de mesures concrètes qui ont des répercussions réelles et positives sur la vie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Ces mesures comprendront la tenue d'échanges sur la mise en place d'un système d'alerte, d'un ombuds et d'un mécanisme de surveillance.

Les voix, les perspectives et les expériences de vie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont au coeur de la réponse du Canada face à cette crise. Le gouvernement fédéral est à l'écoute et prend des mesures fondées sur leurs expériences vécues.

On continuera de travailler en partenariat avec les familles, les survivants, les chefs et les partenaires autochtones, en plus des provinces et des territoires dans le but d'assurer un changement profond, durable et nécessaire pour résoudre la crise et améliorer la sécurité des communautés partout au pays.

La violence fondée sur le sexe et la race affecte la vie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, tous les jours, dans tout le Canada. Il s'agit d'une crise nationale perpétuelle qui doit cesser.

Citations

« La crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées se poursuit. Compte tenu de l'ampleur de cette crise nationale continue, nous devons continuer à travailler ensemble pour trouver une solution globale afin de nous attaquer à la complexité et à l'interconnectivité de ses causes profondes, ainsi qu'à la nécessité de rendre des comptes. Comme en témoigne le budget actuel, nous réaffirmons notre engagement à intensifier ces efforts, grâce à une collaboration, des investissements et des initiatives continus et supplémentaires, en vue d'assurer la sécurité de toutes les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, quelles que soient leurs conditions de vie. Nous en avons fait une priorité et nous n'arrêterons pas tant que leur sécurité ne sera pas menacée. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'élimination de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ des Premières Nations, des Inuits et des Métis demeure une priorité absolue pour le gouvernement fédéral. Nous devons continuer de collaborer avec nos partenaires autochtones, les collectivités du Nord et tous les ordres de gouvernement pour nous attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe. Il reste encore beaucoup de travail à faire et les investissements que nous faisons pour renforcer les programmes de prévention des mauvais traitements, construire des refuges et soutenir directement les survivants et leurs familles. aident à répondre à certains des besoins les plus urgents à Winnipeg et au Manitoba, ainsi que dans les collectivités du Nord et de l'Arctique. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et de CanNor

« La douleur de perdre un être cher est immense. Depuis la publication du rapport final de la FFADA en 2019, les Canadiens comprennent de mieux en mieux les nombreux aspects de la violence et son terrible impact sur les survivants, les familles et les collectivités. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones font face à des menaces qui vont au-delà de la violence physique. Nous devons travailler ensemble à tous les niveaux pour créer un meilleur accès aux refuges, à la sécurité communautaire et à des services de santé mentale et de soins holistiques adaptés à la culture, comme il est indiqué dans le Plan d'action national. Le chemin vers la guérison et la réconciliation doit être dirigé par les survivants, les familles, les dirigeants et les partenaires autochtones. Je suis déterminé à soutenir les familles et à trouver des solutions qui s'attaquent aux causes profondes de la violence pour mettre fin à cette crise nationale. Je remercie tous les défenseurs, alliés et partenaires qui nous poussent à en faire plus, beaucoup plus rapidement. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous savons que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones connaissent des taux de violence plus élevés, et nous devons continuer à accorder la priorité à la création d'espaces plus sécuritaires. Lorsque je rencontre des organisations autochtones, je suis encouragé par leur travail pour soutenir et protéger leur communauté. S'attaquer aux causes profondes de la violence fondée sur le sexe et continuer à bâtir des communautés plus sûres, dans les réserves et hors réserve, demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, et nous continuerons d'honorer la mémoire et l'esprit de toutes les femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les partenaires, les communautés et les organisations autochtones, les provinces et les territoires et d'autres intervenants pour aider à mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles et LGBTQQIA+ autochtones. Cela comprend le soutien continu des communautés dans l'élaboration de plans de sécurité communautaire, la promotion des priorités uniques des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services de police et de sécurité communautaire, et l'élaboration d'une loi fédérale, en collaboration, reconnaissant les services de police des Premières Nations comme un service essentiel. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones méritent un système de justice qui les protège et qui respecte leurs droits. Nous avons fait de bons progrès au cours de la dernière année, en partenariat avec les peuples autochtones, pour aider à faire progresser les initiatives clés. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous continuerons de travailler en consultation et en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, pour veiller à ce que le système de justice du Canada protège et respecte les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, les victimes et les survivants d'actes criminels, ainsi que les familles et les communautés. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La culture est au coeur du processus de guérison. Elle permet de créer une identité, ce qui est essentiel, et mène à des communautés saines pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Dans ce rapport annuel, nous réaffirmons notre engagement à collaborer avec nos partenaires autochtones pour faire progresser cet important travail. En les appuyant par des mesures concrètes et en élargissant l'accès aux initiatives et aux programmes de soutien, nous jetterons les bases d'un avenir sûr, solide et durable pour tous. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre du Patrimoine canadien

Faits en bref

Le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été créé en partenariat avec les peuples autochtones, les survivants, les familles, les organismes de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été créé en partenariat avec les peuples autochtones, les survivants, les familles, les organismes de femmes autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national. Afin d'accélérer la mise en oeuvre du Plan, on avait prévu dans le budget de 2023 un investissement de 124,7 millions de dollars supplémentaires sur six ans et de 20,4 millions de dollars pour les années subséquentes. Cette somme s'ajoute au 2,2 milliards de dollars prévus dans le budget de 2021, et les investissements supplémentaires prévus dans le budget de 2022, pour s'attaquer aux causes profondes de la violence, dont le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, la guérison et le développement économique et l'emploi.

les investissements supplémentaires prévus dans le budget de 2022, pour s'attaquer aux causes profondes de la violence, dont le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, la guérison et le développement économique et l'emploi. Le 29 mai 2023, le gouvernement du Canada a versé 95,8 millions de dollars pour soutenir les familles des Autochtones disparus ou assassinés, ainsi que les victimes et les survivants autochtones d'actes criminels. Ce financement donne suite à l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Voie fédérale d'améliorer la disponibilité et l'accès aux services et aux soutiens aux victimes dirigés par des Autochtones, culturellement sûrs et adaptés aux traumatismes.

Le 10 janvier 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la nomination de Jennifer Moore Rattray à titre de représentante spéciale du ministre pour diriger le travail lié à la demande de justice 1.7 (Ombudsman des droits de la personne et des Autochtones) et choisi une organisation autochtone pour diriger le travail sur l'appel à la justice 1.10 (mécanisme de surveillance).

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

3 juin 2023 à 14:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :