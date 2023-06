CoolWallet Pro célèbre son anniversaire avec des créations en édition limitée d'artistes internationaux





GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 3 juin 2023 /PRNewswire/ -- CoolBitX, le principal fabricant de portefeuilles matériels, est fier d'annoncer le lancement d'une collection exclusive pour célébrer l'anniversaire de CoolWallet Pro. Cette édition spéciale éclectique met en vedette trois artistes internationaux de renom : l'Italien Neontenic, le Français Senbenito, et l'Espagnol Sergi Tugas. Les collaborations exceptionnelles réunissent les mondes de l'art et de la technologie, offrant aux utilisateurs une expérience vraiment unique et visuellement captivante.

L'Italien Neontenic, célèbre musicien de synthwave, est connu pour son style futuriste qui transforme le son synthétique en images visuelles fascinantes, tandis que le Français Senbenito, photographe et artiste infrarouge, est reconnu pour son esthétique rétrowave captivante qui transporte les spectateurs dans un monde animé de néons métropolitains pour une expérience visuelle vibrante et électrisante.

Enfin, l'artiste surréaliste visionnaire espagnol Sergi Tugas apporte son style conceptuel unique à la collection CoolWallet Pro en édition limitée, célébrant l'histoire d'amour perpétuelle de son pays avec l'art du surréalisme qui remonte à l'époque de Dali et de Goya. Avec son oeuvre captivante, Sergi capture des émotions brutes, et nous embarque dans un voyage contemplatif pour explorer les rêves, la peur, la société et l'humanité.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ces artistes extraordinaires pour célébrer l'anniversaire de CoolWallet Pro, a déclaré Michael Ou, directeur général de CoolBitX.

Leur talent exceptionnel et leurs styles artistiques uniques s'accordent parfaitement avec la technologie et le design innovants de CoolWallet Pro, donnant lieu à une nouvelle collection en édition limitée vraiment spéciale. »

Les modèles CoolWallet Pro en édition limitée de Neontenic, Senbenito et Sergi Tugas seront disponibles à l'achat à partir du 1er juin 2023, exclusivement sur le site officiel de CoolBitX coolwallet.io.

Les personnes qui aiment l'art au carrefour de la culture de la cryptomonnaie et des NFT ne doivent pas rater cette occasion d'obtenir et de posséder une oeuvre d'art numérique qui s'intègre parfaitement avec la sécurité du portefeuille matériel avancé.

Pour plus d'informations sur la collection anniversaire du CoolWallet Pro et pour rester au courant des dernières informations, rendez-vous sur coolwallet.io ou suivez CoolWallet sur Twitter et Facebook .

À propos de CoolBitX et CoolWallet :

CoolBitX est un fournisseur leader de solutions de sécurité blockchain sécurisées, simples à utiliser et innovantes. Avec pour mission de combler le fossé entre la technologie blockchain et le marché de masse, CoolBitX développe des portefeuilles matériels avancés et des produits technologiques blockchain connexes. Leur produit phare, CoolWallet Pro, offre aux utilisateurs des fonctionnalités de sécurité inégalées combinées à un design élégant et intuitif.

À propos des artistes

Neontenic (Italie)

Biographie : Neontenic est un célèbre musicien de synthwave et un artiste italien. Célèbre pour son style futuriste, son design transforme le son synthétique en une panoplie d'images percutantes, nous invitant à nous embarquer dans une aventure optique d'escapade mélodique.

Liens : Site web / Instagram

Senbenito (France)

Biographie : Senbenito est un photographe infrarouge et artiste français. Artiste reconnu pour son esthétique rétrowave, ses créations nous transportent dans un monde animé de néons métropolitains.

Liens Site web / Instagram

Sergi Tugas (Espagne)

Biographie : Sergi est un artiste surréaliste espagnol. Artiste connu pour son style conceptuel, son oeuvre capture des émotions brutes qui nous embarquent dans un voyage contemplatif pour explorer les rêves, la peur, la société et l'humanité.

Liens : Site webInstagram

