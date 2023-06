AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Miller répondra aux questions des médias à propos du Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale concernant les FFADA2E+





OTTAWA, ON, le 3 juin 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, prononcera une allocution dans le foyer de la Chambre des communes à propos du Rapport d'avancement annuel sur la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Le ministre pourra répondre aux questions des médias après son allocution.

Date : Le lundi 5 juin 2023

Heure : 15 h 30 (HE)

Lieu :

Foyer de la Chambre des communes

284, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0H8

3 juin 2023 à 09:00

