Déclaration de la ministre Hutchings concernant les progrès réalisés dans le soutien aux Canadiens des régions rurales





Des ministres, des dirigeants autochtones et des experts de la ruralité se rencontrent pour discuter de développement économique rural

ROCKY HARBOUR, NL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Parsons, ont conclu une réunion fédérale-provinciale-territoriale très productive de deux jours à Rocky Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador), en compagnie de ministres provinciaux et territoriaux, de dirigeants autochtones et d'experts de la ruralité qui ont des responsabilités en matière de développement économique rural.

À la suite de la réunion, la ministre Hutchings, a fait la déclaration suivante :

« Les Canadiens qui vivent en région rurale ou éloignée, et même s'ils demeurent dans une petite localité ou sur une île isolée, jouent un rôle important dans la prospérité du Canada. Nous devons en faire plus pour soutenir le Canada rural, et pour l'aider à surmonter les défis qu'il rencontre et à saisir les occasions qui se présentent. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires, investit dans les régions rurales du pays et veille à ce que les programmes et les politiques qu'il élabore tiennent compte des réalités du monde rural.

« La réunion de cette semaine était une première. Si nous voulons mettre de l'avant une démarche coordonnée et axée sur la collaboration pour aider les communautés rurales à prospérer, nous devons nous pencher sur des thèmes clés, comme la croissance et le développement économique; saisir les occasions liées à l'économie propre et à la résilience climatique; et trouver des solutions aux problèmes de main-d'oeuvre, tout en saisissant les occasions qui se présentent dans ce domaine.

« Lorsque les communautés rurales, éloignées et autochtones prospèrent, c'est tout le Canada qui en profite. C'est aussi simple que cela. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé, en personne ou en mode virtuel, à cette importante réunion fédérale-provinciale-territoriale sur les enjeux économiques ruraux. Nos discussions ont été très positives et utiles, et j'ai hâte de poursuivre le dialogue et les progrès dans ce domaine. Nous continuerons de collaborer avec les autres ordres de gouvernement afin d'obtenir des résultats concrets pour les Canadiens des régions rurales.

« Je suis également fière d'annoncer le lancement de notre site Web -- canada.ca/rural. Le site Web a été restructuré, en tenant compte des commentaires formulés l'an dernier par les intervenants, afin d'aider les Canadiens des régions rurales à trouver les programmes, les services et les ressources qui leur seront les plus utiles. Le site Web est interactif et continuera d'évoluer en fonction des mesures supplémentaires que nous adopterons.

« Lorsqu'il s'agit d'aider les Canadiens des régions rurales à se brancher à Internet, le gouvernement du Canada est en voie d'atteindre son objectif, qui est de fournir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à l'ensemble de la population d'ici 2030. Aujourd'hui, 93,5 % des foyers ont déjà accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. Nous savons que la connectivité est l'enjeu le plus important en lien avec la croissance au pays.

« Notre gouvernement continue d'aider les communautés rurales d'un océan à l'autre à s'épanouir et à croître de façon durable, grâce à la collaboration étroite des dirigeants ruraux, de nos partenaires autochtones, des industries, des chercheurs et des autres ordres de gouvernement. Ensemble, nous allons améliorer les choses pour le Canada rural. »

Liens connexes

Canada.ca/rural aide les Canadiens des régions rurales à trouver les ressources et les renseignements dont ils ont besoin concernant les programmes offerts par le gouvernement du Canada .

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

2 juin 2023 à 16:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :