Le premier ministre annonce une nomination au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

OTTAWA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de l'honorable Patricia (Pat) Duncan, sénatrice du Yukon, au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Pendant une décennie, la sénatrice Duncan a été députée à l'Assemblée législative du Yukon, où elle a occupé diverses fonctions. De 2000 à 2002, elle a notamment été la première femme à tenir le poste de premier ministre du territoire. De plus, elle a été fonctionnaire au sein du gouvernement territorial, a travaillé dans le milieu de la petite entreprise et a occupé le poste de directrice exécutive de la Chambre de commerce de Whitehorse.

Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est composé de représentants de tous les partis reconnus à la Chambre des communes et de groupes provenant du Sénat. Établi en 2017, le Comité adopte une approche non partisane pour examiner les activités de sécurité nationale et de renseignement menées à l'échelle du gouvernement du Canada, notamment par le Centre de la sécurité des télécommunications, le Service canadien du renseignement de sécurité et la Gendarmerie royale du Canada.

Les travaux du Comité sont axés sur des enjeux liés à la reddition de comptes, à l'efficacité et aux principes démocratiques. Le Comité présente au premier ministre un rapport annuel ainsi que des rapports spéciaux, s'il y a lieu. Le premier ministre dépose ensuite ces rapports, qui contiennent des conclusions et des recommandations, à la Chambre des communes et au Sénat.

« Aujourd'hui, j'ai annoncé la nomination de la sénatrice Duncan au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Alors que les démocraties du monde entier sont confrontées à des menaces accrues liées à l'ingérence étrangère et à la désinformation, je continuerai de me fier aux conseils spécialisés, transparents et non partisans des parlementaires siégeant au Comité pour protéger nos institutions, assurer la sécurité de nos communautés et maintenir la confiance des Canadiens dans notre démocratie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Avec la nomination de la sénatrice Duncan, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement se compose aujourd'hui des membres suivants :

Don Davies , du NPD

L'honorable Patricia (Pat) Duncan , du Sénat

Iqra Khalid , du Parti libéral

L'honorable Frances Lankin , C.P., C.M., du Sénat

Patricia Lattanzio , du Parti libéral

James Maloney , du Parti libéral

L'honorable David J. McGuinty , C.P., du Parti libéral (président)

Rob Morrison , du Parti conservateur

Alex Ruff , M.S.C., C.D., du Parti conservateur

, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Il est dissous à la fin de chaque session du Parlement, et les nouveaux membres sont nommés après l'inauguration de la nouvelle session parlementaire. Depuis son lancement, le Comité a rédigé une série de rapports exhaustifs et favorablement accueillis sur des enjeux comme l'ingérence étrangère, les cybermenaces et la diversité et l'inclusion dans les milieux de la sécurité et du renseignement.

Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement assiste le Comité dans l'exécution de son mandat d'examen.

