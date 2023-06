L'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada annoncent des mises à jour aux normes de conception pour les écoles dans les réserves





La mise à jour des normes en matière d'infrastructure scolaire favorise l'équité entre les communautés des Premières Nations et les communautés non-autochtones

OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les élèves qui vivent dans les communautés des Premières Nations méritent des milieux d'apprentissage de qualité qui sont sécuritaires et sains pour apprendre et grandir, et qui favorisent l'obtention de meilleurs résultats scolaires.

En travaillant en partenariat, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et Services aux Autochtones Canada (SAC) continuent de prendre des dispositions importantes pour améliorer les infrastructures scolaires des communautés des Premières Nations partout au Canada. Aujourd'hui, nous vous communiquons les détails des mises à jour élaborées conjointement à la politique sur les Normes sur les surfaces dans les écoles (NSE).

La politique des NSE décrit les normes de service pour la construction et la rénovation majeure des écoles des Premières Nations qui sont financées par SAC dans le cadre de son Programme d'immobilisations et d'entretien.

La politique des NSE tient compte de la planification propre aux communautés des Premières Nations et aide à orienter la conception de milieux d'apprentissage des Premières Nations qui soutiennent les communautés, la culture, la langue et les modes de connaissance.

La politique mise à jour sur les Normes sur les surfaces dans les écoles qui est présentée aujourd'hui :

garantit que les Premières Nations peuvent atténuer les pressions liées aux inscriptions et à l'augmentation de la population en élaborant des horizons de conception jusqu'à 12 ans après l'ouverture de l'école;

cela signifie moins de surpeuplement, plus d'espaces adaptés à la culture et plus de possibilités pour les élèves des Premières Nations de réussir;

appuie l'apprentissage continu, car les besoins des adultes des Premières Nations sont inclus dans la conception des nouvelles écoles, ce qui favorise la mise à niveau de l'éducation et l'apprentissage des langues;

reflète les besoins des élèves des Premières Nations en matière de langue, de culture et de connaissances traditionnelles, et améliore le soutien des programmes d'éducation;

améliore la conception de l'espace pour les élèves les plus vulnérables qui ont besoin de services d'intégration scolaire ou d'éducation spécialisée;

cette approche est la première du genre au Canada et fera en sorte que les espaces d'intégration scolaire et d'éducation spécialisée ne soient jamais compromis et qu'ils soient plutôt fondés sur les besoins des étudiants, des professionnels et de la communauté.

Ces mises à jour permettront également d'améliorer l'exactitude des projections d'inscriptions, de prolonger la durée de conception des écoles, de mieux répondre aux besoins des élèves ayant besoin de services d'éducation inclusifs ou ayant des besoins spéciaux, d'offrir plus de souplesse dans l'orientation des politiques, de mieux répondre aux besoins des communautés - en particulier celles des régions éloignées - et de rendre les NES plus simples pour les utilisateurs.

Les normes mises à jour s'appliquent aux nouvelles écoles et aux grands projets de rénovation qui entrent dans la phase d'étude de faisabilité et qui sont financés par SAC. Les procédures actuelles d'affectation des fonds (par exemple, le Plan d'investissement dans l'infrastructure des Premières Nations) et le niveau de financement disponible continueront de s'appliquer aux grands projets d'immobilisations et de rénovation d'infrastructures scolaires.

Citations

« La reconnaissance de l'autodétermination des Premières Nations et de leur compétence en matière d'éducation est essentielle pour améliorer les résultats des élèves des Premières Nations. Les améliorations aux Normes sur les surfaces dans les écoles ont été dirigées par les Premières Nations pour les Premières Nations, conformément au mandat de la résolution 34/2019 des chefs en assemblée de l'APN, Examen des infrastructures en matière d'éducation des Premières Nations, qui préconisait des changements aux politiques ou aux programmes d'infrastructures en matière d'éducation des Premières Nations. Ce sont les meilleures normes scolaires au Canada, et les Premières Nations continuent d'être un chef de file mondial en matière de normes scolaires dirigées par des Autochtones. Grâce à ces changements, nous contribuerons à atténuer les pressions liées aux inscriptions dans les écoles des Premières Nations et à améliorer la taille des classes et les milieux d'apprentissage afin de veiller à ce que les élèves des Premières Nations aient des espaces qui reflètent leurs droits issus de traités et leurs droits inhérents à l'éducation. Le Comité des chefs sur l'éducation est heureux d'accueillir les normes élaborées conjointement sur les surfaces dans les écoles et cherchera à tirer parti de cette relation pour améliorer les processus d'investissement dans l'éducation et veiller à ce que la construction des écoles des Premières Nations soit prise en compte dans les ententes transformatrices en matière d'éducation ou les ententes régionales en matière d'éducation. »

Chef régional Bobby Cameron

Président, Comité des chefs sur l'éducation

Assemblée des Premières Nations

« Nous devons combler l'écart dans l'éducation des Premières Nations et veiller à ce que les enfants des Premières Nations puissent profiter des mêmes possibilités d'apprentissage ainsi que des espaces d'apprentissage de grande qualité. La politique mise à jour sur les Normes sur les surfaces dans les écoles appuie les efforts dirigés par les Autochtones. Cette politique est le résultat de la prise en compte des voix des Premières Nations et de la prise en compte de leurs connaissances. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de donner aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, notamment en leur offrant des possibilités d'apprentissage qui reflètent la culture et les traditions uniques des communautés. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La mise à jour et la modernisation de la politique en matière d'infrastructures s'harmonisent avec l'engagement du Canada à respecter les 7e et 8e appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

à respecter les 7e et 8e appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. La politique des NSE respecte les normes et les pratiques exemplaires provinciales en matière de planification.

L'examen de la politique des NSE a commencé en 2019 et on a utilisé une approche en deux phases pour régler les problèmes liés aux Normes sur les surfaces des écoles déterminés par les Premières Nations et les bureaux régionaux.

on a utilisé une approche en deux phases pour régler les problèmes liés aux Normes sur les surfaces des écoles déterminés par les Premières Nations et les bureaux régionaux. Les changements découlant de la première phase de l'examen sont entrés en vigueur en avril 2021 et ont permis d'augmenter la taille des écoles dans les réserves et d'aménager des locaux pour la maternelle à plein temps, des salles consacrées à la langue et à la culture, des bureaux de gardiens du savoir, des salles de counseling et les lieux d'apprentissage en plein air.

ont permis d'augmenter la taille des écoles dans les réserves et d'aménager des locaux pour la maternelle à plein temps, des salles consacrées à la langue et à la culture, des bureaux de gardiens du savoir, des salles de counseling et les lieux d'apprentissage en plein air. On encourage les Premières Nations à travailler avec les représentants régionaux de SAC pour examiner les besoins en matière d'infrastructures et mettre à jour leur plan d'investissement dans les infrastructures des Premières Nations au niveau communautaire, et le soumettre à leur bureau régional de SAC.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 2,34 milliards de dollars d'ici 2024-2025 dans les établissements scolaires des Premières Nations, dont 860,5 millions de dollars provenant du budget de 2021. Depuis la fin de 2015 et en date du 31 décembre 2022, SAC a investi plus de 1,7 milliard de dollars de ces fonds pour appuyer 273 projets d'infrastructure liés aux écoles.

s'est engagé à verser 2,34 milliards de dollars d'ici 2024-2025 dans les établissements scolaires des Premières Nations, dont 860,5 millions de dollars provenant du budget de 2021. fin de en date du 31 décembre 2022, SAC a investi plus de 1,7 milliard de dollars de ces fonds pour appuyer 273 projets d'infrastructure liés aux écoles. Bien que les travaux soient toujours en cours, ces investissements se traduiront par la construction de 67 nouvelles écoles (dont 38 sont actuellement terminées) et la rénovation ou la modernisation de 137 écoles existantes (dont 95 sont actuellement terminées), ce qui profitera à 35 000 élèves.

Depuis la fin de 2015 et en date du 31 décembre 2022, Services aux Autochtones Canada a investi plus de 5,9 milliards de dollars dans l'éducation primaire et secondaire afin d'aider les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves à recevoir une éducation de grande qualité.

