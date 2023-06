Le gouvernement du Canada investit dans le nouveau centre de diffusion culturelle carboneutre de MR-63





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, a annoncé un investissement fédéral de 6,5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment carboneutre pour MR-63, un organisme culturel basé à Montréal. Pour l'occasion, il était accompagné de M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, de M. Frédéric Morin-Bordeleau, directeur général et co-fondateur de MR-63, et de M. Étienne Morin-Bordeleau, directeur créatif et co-fondateur de MR-63.

Cet investissement permettra à MR-63 de construire un centre de diffusion culturelle permanent en réutilisant huit anciens wagons du métro de Montréal. La structure extérieure en verre sera complémentée d'une dense végétation indigène biodiversifiée qui couvrira toute l'enveloppe et les mezzanines intérieures. La place publique extérieure récupérera aussi l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes du bâtiment et sera verdie de manière à créer un îlot de fraîcheur public. La très faible consommation énergétique de ce projet jouera aussi un rôle important dans la réduction de l'empreinte environnementale et dans l'atteinte des cibles climatiques canadiennes pour un avenir plus durable.

Ce bâtiment répondra aux plus hautes normes d'accessibilité et permettra de créer un espace public dédié à faire rayonner les talents culturels de Montréal. Il accueillera aussi des événements et des actions citoyennes et communautaires visant à soutenir les résidents vulnérables et les communautés marginalisées.

MR-63 propose une offre et une programmation culturelle et créative locale et écoresponsable. Voulant contribuer à son quartier d'accueil, l'organisme s'efforce de rapprocher les communautés éloignées par l'embourgeoisement en célébrant leur diversité et leur histoire. La disponibilité et l'emplacement de ces espaces ainsi que les services qu'ils soutiennent jouent un rôle important dans la promotion de l'inclusion et la lutte contre les inégalités systémiques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les wagons de métro patrimoniaux de modèle MR-63 créés en 1966 se sont trouvés une seconde vie! L'organisme MR-63 travaille déjà depuis sept ans à la planification du projet que nous annonçons aujourd'hui. Ce bâtiment carboneutre qui se veut être une ambassade de la culture créative permettra la mise en valeur des talents d'ici dans un espace accessible et inclusif qui contribuera également à protéger notre environnement et à poursuivre notre lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dès le début de l'aventure, nous avons senti que MR-63 pourrait contribuer au développement de l'identité de la communauté naissante dans Griffintown et susciter un fort sentiment d'appartenance autour de ses attraits qui allient la culture, l'art, la gastronomie, l'histoire, la créativité et l'architecture. L'Arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de Montréal sont donc de fiers partenaires de cette initiative porteuse et structurante qui pourra bientôt développer son plein potentiel dans le quartier. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest

« Ce nouveau leg construit sur les fondations de notre histoire incarné par les voitures MR-63, nous permet de proposer une vision du futur pour notre ville qui allie développement durable, inclusion et culture. »

Frédéric Morin-Bordeleau, Directeur général et co-fondateurs du projet MR-63

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 6?500? 000 dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de MR-63 est de 8 460 000 dollars .

investit 6?500? dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de MR-63 est de 8 460 . Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

