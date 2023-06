Déclaration sur la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu





OTTAWA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a fait la déclaration qui suit à l'occasion de la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu :

«?Les Canadiens et les Canadiennes méritent d'être en sécurité dans leur collectivité. Aujourd'hui a lieu la première Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, qui aura lieu chaque année le premier vendredi du mois de juin. La violence liée aux armes à feu a des effets dévastateurs sur nos communautés. Aujourd'hui, nous souhaitons sensibiliser le public à ce sujet et favoriser un débat national sur les causes et les effets de la violence liée aux armes à feu au sein de nos communautés.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada prend des mesures contre la violence liée aux armes à feu avec un plan qui retire les armes à feu de nos rues et qui investit davantage de ressources dans nos quartiers. Un élément central de ces efforts est d'arrêter la violence liée aux armes à feu avant qu'elle ne se produise par le biais d'initiatives de prévention et de sensibilisation.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul résoudre le problème de la violence liée aux armes à feu. Les initiatives de sensibilisation, comme la Journée nationale contre la violence liée aux armes à feu, ne forment qu'un des éléments du plan global mis en place par le gouvernement pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Ces efforts commencent par des frontières solides. Nous y avons notamment investi près d'un demi-milliard de dollars au cours des deux dernières années et nous avons renforcé notre collaboration avec les États-Unis pour lutter contre la contrebande des armes à feu. Ces efforts impliquent également une législation forte. Il y a trois ans, le gouvernement a interdit les armes à feu de style arme d'assaut et, l'année dernière, la vente, l'achat et le transfert des armes de poing. Ce sont des éléments centraux du projet de loi C-21, la mesure la plus importante du Canada sur la violence liée aux armes à feu depuis une génération. Ce projet de loi lutte également contre le crime organisé et s'attaque au rôle alarmant des armes à feu dans la violence familiale. Enfin, cela comprend des stratégies solides de prévention visant à arrêter la violence liée aux armes à feu avant qu'elle ne commence, notamment le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, doté de 250 millions de dollars.

Le gouvernement a également alloué un financement supplémentaire de 390 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2023 dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG). Annoncée pour la première fois en 2017, l'ILCVAFG contribue à endiguer le flux d'armes à feu issues de la contrebande et du trafic en finançant de l'équipement et des technologies destinés à être utilisés aux frontières, et en fournissant des ressources supplémentaires aux forces de l'ordre pour lutter contre les activités des gangs et l'utilisation criminelle d'armes à feu.?»

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

2 juin 2023 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :