Avis aux médias - Le gouvernement du Canada s'apprête à annoncer un soutien à un organisme national de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones





GATINEAU, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Nous invitons les membres des médias à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, qui sera accompagnée de l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, et de Sophie Chatel, députée de Pontiac, à l'occasion d'une annonce de financement en appui à un organisme national de femmes et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Date : Le 5 juin 2023

Heure : 11 h 40 HE

Lieu : Association des femmes autochtones du Canada

120, promenade du Portage

Gatineau (Québec)

Notes aux médias :

Les membres des médias qui désirent assister à l'événement doivent s'inscrire avant 10 h 30 HE, le 5 juin 2023, en envoyant un courriel à [email protected].

2 juin 2023 à 11:39

