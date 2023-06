Avis aux médias - La gouverneure générale effectuera une visite officielle au Manitoba





OTTAWA, ON, le 2 juin 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite officielle au Manitoba du 6 au 8 juin 2023.

La gouverneure générale rencontrera des représentants du Manitoba, des leaders Autochtones, des membres de la communauté et de jeunes leaders qui oeuvrent à l'avancement de la réconciliation et à l'amélioration des conditions de vie des gens de la province.

Les heures sont indiquées en heure avancée du Centre (HAC).

Winnipeg

Le mardi 6 juin

12 h

Visite de la base de la 17e Escadre

La gouverneure générale rencontrera des membres des Forces armées canadiennes et découvrira l'École de survie et de médecine de l'air des Forces canadiennes, où les équipages d'aéronefs apprennent à survivre dans différents environnements.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

12 h 45

Visite de la maison d'hébergement pour femmes Willow Place

Leurs Excellences rencontreront des résidentes de la maison, pour entendre leurs récits et mieux comprendre comment contribuer à lutter contre la violence faite aux femmes au Canada.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h

Visite du Centre culturel et éducatif ukrainien Oseredok

Pour souligner le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine, Leurs Excellences rencontreront des membres de la communauté ukrainienne, y compris des réfugiés qui ont fui leur pays envahi par la Russie.

Le Centre culturel et éducatif ukrainien Oseredok est un organisme sans but lucratif qui compte parmi les établissements les plus importants en Amérique du Nord consacrés à la culture et au patrimoine de l'Ukraine.

En apprendre davantage sur le Centre Oseredok

184, Alexander Avenue

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Tetiana Pavliuk, [email protected]

Le mercredi 7 juin

11 h 45

Cérémonie d'accueil officielle

À leur arrivée, Leurs Excellences seront accueillies par des représentants provinciaux, dont l'honorable Anita R. Neville, lieutenante-gouverneure du Manitoba, et l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba. La gouverneure générale inspectera une garde d'honneur.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Tobi Brown, 204-945-1014, [email protected]

12 h

Rencontre avec la lieutenante-gouverneure du Manitoba

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Anita R. Neville, lieutenante-gouverneure du Manitoba.

Government House

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

Personne-ressource pour les médias : Tobi Brown, 204-945-1014, [email protected]

13 h

Rencontre avec la première ministre du Manitoba

Leurs Excellences rencontreront l'honorable Heather Stefanson, première ministre du Manitoba.

Assemblée législative

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

Personnes-ressources pour les médias : Miranda Dube, 431-334-6009, [email protected]

Tobi Brown, 204-945-1014, [email protected]

13 h 30

Discussion avec des leaders autochtones

Leurs Excellences rencontreront des leaders autochtones de la région. La ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord prendra également part à la rencontre.

Assemblée législative

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

Personnes-ressources pour les médias : Miranda Dube, 431-334-6009, [email protected]

Tobi Brown, 204-945-1014, [email protected]

17 h

Réception officielle offerte par la lieutenante-gouverneure du Manitoba

Leurs Excellences prendront part à une réception officielle offerte par la lieutenante-gouverneure Neville, au cours de laquelle elles auront l'occasion de rencontrer des membres de la communauté et de jeunes leaders.

Government House

OUVERT AUX MÉDIAS - Pendant les allocutions seulement

Personne-ressource pour les médias : Tobi Brown, 204-945-1014, [email protected]

Le jeudi 8 juin

11 h

Visite du Centre national pour la vérité et la réconciliation

Leurs Excellences visiteront le Centre national pour la vérité et la réconciliation, un espace consacré à l'apprentissage, à la recherche et à la préservation de la culture, pour rencontrer les membres du personnel et en apprendre davantage sur le travail effectué par cette institution.

Le centre collabore avec des enseignants, des chercheurs, des décideurs et des personnes autochtones et non autochtones afin de promouvoir la réconciliation et la guérison au Canada et ailleurs.

En apprendre davantage sur le Centre national pour la vérité et la réconciliation

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

15 h

Cérémonie de remise des diplômes de l'Université du Manitoba

La gouverneure générale assistera à une cérémonie de remise des diplômes de l'Université du Manitoba, où elle recevra un doctorat honorifique en droit, en reconnaissance de son énorme contribution aux communautés autochtones du Canada et de son dévouement de toute une vie au service public et à la diplomatie. Elle prononcera également le discours liminaire.

En apprendre davantage sur l'Université du Manitoba

Université du Manitoba

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Eleanor Coopsammy, 431-338-2259, [email protected]

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon au Manitoba .

au . Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire ayant pour but de permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

Cette visite mettra l'accent sur l'énorme contribution aux communautés autochtones du Canada de la gouverneure générale et de son dévouement de toute une vie au service public et à la diplomatie.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne à gg.ca.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

2 juin 2023 à 11:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :