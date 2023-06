Nouvelle convention collective pour les employé(e)s de soutien du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les quelque 150 employé(e)s de soutien qui travaillent pour le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière (CCJLL) de la Commission des services juridiques - autrefois appelée aide juridique - ont une nouvelle convention collective. Celle-ci a été signée hier.

Le précédent contrat de travail était échu depuis le 31 mars 2020. Il est important de souligner que ces syndiqué(e)s étaient auparavant représenté(e)s par une autre organisation syndicale. Ce n'est que depuis juillet 2022 que ces personnes se sont jointes au SCFP.

La conseillère du SCFP, Marie-Christine Dupuis, laquelle a pris le relais à la suite du départ du conseiller Sylvain Gauthier, salue le travail de ce dernier qui, selon elle, avait bien préparé le terrain à la conclusion de cet accord.

« Trois ans après l'expiration de la convention collective, les employé(e)s de soutien du CCJLL sont satisfait(e)s de ce contrat de travail qui leur permettra, notamment, d'avoir accès à un horaire variable ainsi qu'au télétravail », a déclaré la conseillère.

Cette dernière a également tenu à souligner la détermination et le dévouement de Mmes Annie Lapierre ainsi que de Manon Fleurant, respectivement présidente et vice-présidente de la section locale 7250.

« Ce fut un long processus parsemé d'embûches, mais nous sommes maintenant prêt(e)s à entamer sous peu la prochaine négociation au cours de laquelle l'enjeu des salaires sera primordial », a déclaré Marie-Christine Dupuis.

Les avocats et avocates de l'aide juridique à travers le Québec sont appuyé(e)s par une équipe d'employé(e)s de soutien, majoritairement des femmes. Leurs fonctions sont variées : préposé(e)s à l'accueil, préposé(e)s spécialisé(e)s, secrétaires juridiques, technicien(ne)s en droit et administratif(ve)s. Ces salarié(e)s sont un maillon essentiel du système judiciaire.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3500 membres dans le secteur mixte au Québec (employés de compagnies d'assurances et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, de transport de valeurs et paramédics). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

