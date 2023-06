Slenergy lance sa solution d'énergie résidentielle iShare-Home à Munich





MUNICH, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le 31 mai, Slenergy a organisé une remarquable cérémonie de lancement de marque et de nouveau produit à Munich, en Allemagne. Dans le cadre de l'événement, Slenergy a présenté officiellement sa solution énergétique résidentielle novatrice, iShare-Home, avec l'ambition d'aider les clients à réduire leurs coûts d'énergie, à atteindre l'indépendance énergétique et à réduire leur empreinte carbone.

Des invités de renom de l'industrie de la nouvelle énergie, des institutions prestigieuses, des représentants des médias et de précieux partenaires de toute l'Europe ont assisté à l'événement; un moment véritablement historique pour Slenergy. Toute la cérémonie a fait ressortir l'engagement de l'entreprise envers un avenir durable. Des esquisses captivantes illustrant l'indépendance énergétique et des hommages sincères au pouvoir de la lumière ont installé une atmosphère chaleureuse et invitante.

L'événement a commencé par un discours vidéo inspirant prononcé par le PDG de Slenergy, Pensee Liu. Il a mis l'accent sur l'importance de l'innovation technologique, du contrôle des coûts et de l'efficacité des systèmes pour favoriser le développement de solutions énergétiques durables, abordables et fiables. Grâce à l'innovation des produits, à l'intégration verticale des chaînes industrielles et aux avantages de la fabrication de précision, Slenergy vise à offrir aux clients des solutions énergétiques intelligentes plus simples, plus efficaces, plus fiables et plus rentables, assurant ainsi leur tranquillité d'esprit et leur confort.

Le fait saillant de l'événement a été le dévoilement tant attendu de la solution énergétique résidentielle iShare-Home. Il s'agit d'une solution tout-en-un intégrant une conception normalisée du système, une conception modulaire du produit, une installation facile et une gestion intelligente de l'énergie. Ce système novateur comprend un onduleur hybride, du stockage d'énergie, un ensemble de câbles et un système de surveillance intelligent qui permet de suivre les données en temps réel et qui peut être mis à niveau à distance au moyen d'une plateforme en nuage.

Dans son allocution, Touareg Tong, président du centre des ventes à l'étranger de Slenergy, a exprimé la ferme conviction de l'entreprise en matière d'énergie propre et son engagement inébranlable à l'égard de l'énergie propre. Il a souligné que la poursuite continue des innovations technologiques et le respect des normes de fabrication de précision de Slenergy sont profondément enracinés dans la vision de l'entreprise d'un avenir meilleur et plus durable.

Slenergy élargit activement son marché et s'efforce de rendre accessibles les avantages de l'énergie verte à plus de gens. L'entreprise participera à l'événement Intersolar Europe du 14 au 6 juin. Les visiteurs pourront explorer l'offre de Slenergy au kiosque B3.370, qui présentera la famille de produits complète.

En tant qu'acteur visionnaire de l'industrie de la nouvelle énergie, Slenergy vise à rehausser le secteur en établissant des normes de fabrication de précision et en créant des produits gratifiants au moyen de technologies novatrices. Ce lancement réussi à Munich, en Allemagne, constitue un jalon important pour Slenergy, qui est en voie de devenir un chef de file mondial en matière de solutions énergétiques durables et intelligentes.

