Une aventure riche en sensations aux Alpes juliennes : quand un NFT devient une expérience unique en Slovénie





BOHINJ, Slovénie, 2 juin 2023 /PRNewswire/-- L'Office du tourisme slovène (STB), en partenariat avec The Julian Alps Association, a présenté la toute première activité de promotion touristique du pays mettant en oeuvre la technologie NFT et blockchain lors d'un événement unique dans les Alpes juliennes.

Le NFT (jeton non fongible) est un jeton numérique certifié, unique et non reproductible, émis en édition limitée comme souvenir électronique unique à collectionner. La série de NFT « The Ultimate Julian Alps Sensory Adventure », composée de quinze NFT, a été mise en vente sur Vandri, une plateforme de NFT liés au tourisme.

Cette semaine, le tout premier événement touristique du pays utilisant la promotion des NFT a eu lieu dans les Alpes juliennes , après avoir été annoncé pour la première fois au World Travel Market en novembre 2022. Un groupe de journalistes sélectionnés a reçu des jetons NFT qui leur ont permis d'obtenir un NFT dans leur portefeuille numérique et de l'utiliser dans la vie réelle en participant à cet événement unique. En utilisant un NFT pour promouvoir les histoires de deux espèces clés en voie de disparition, l'aventure sensorielle « The Ultimate Julian Alps Sensory Adventure » a sensibilisé le public à cette stratégie touristique numérisée tout en soulignant la situation critique de deux espèces naturelles en Slovénie et en mettant en valeur les magnifiques Alpes juliennes.

À l'aide de deux histoires sur le coq de bruyère (grand tétras), le plus grand membre de la famille des tétraonidés en Slovénie, et la reine des Alpes (eryngo alpin), une fleur rare protégée, l'« Ultimate Julian Alps Sensory Adventure » a montré l'importance profonde de l'équilibre et de la reconnexion avec la nature. Les hôtes ont eu l'occasion de faire l'expérience du yoga thérapeutique, des bains sonores et des bains de forêt. Cette aventure multisensorielle unique s'est avérée être un grand succès grâce aux visites guidées, à la nature à couper le souffle et aux promenades panoramiques en bateau autour du lac de Bled, le tout agrémenté de plats préparés par quelques-uns des meilleurs chefs slovènes.

Les propriétaires de NFT ont pu constater de visu la valeur de leurs NFT en les utilisant comme billets pour participer à l'avant-première exclusive, créant ainsi une synergie unique qui combine les expériences numériques et réelles.

La Slovénie et les Alpes Juliennes se distinguent en tant que destinations intelligentes et innovantes qui intègrent la technologie avancée des NFT dans les voyages et le tourisme. Dans le même temps, conformément à son éthique de durabilité, le contenu des NFT attire l'attention sur la question des espèces de flore et de faune menacées. L'office du tourisme slovène (STB) consolide sa position de pionnier dans l'industrie du tourisme en évolution en embrassant l'avenir numérique avec de nouvelles technologies en harmonie avec ses valeurs traditionnelles.

Plus d'informations : Slovenia.info

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2090901/Slovenian_Tourist_Board_1.jpg

2 juin 2023

