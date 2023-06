/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Réforme Drainville - Manifestation haute en couleur/





QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les médias sont invités le vendredi 2 juin 2023, dès 10 h 15, à une manifestation haute en couleur, en face de la Fontaine de Tourny à Québec, organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) à l'occasion de son passage en commission parlementaire pour demander le retrait du projet de loi no 23.

Près d'une centaine de personnes enseignantes dénonceront l'écran de fumée qu'est la réforme Drainville : celle-ci répond au besoin (de contrôle) du ministre et non à ceux des élèves ni des enseignantes et enseignants. Elle ne contient pas de solutions qui amélioreraient les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des profs de l'école publique.

La présidente de la FAE, Mélanie Hubert répondra aux questions des médias lors d'un point de presse à 10 h 15. Puis elle s'adressera à la foule vers 10 h 30, avant de lancer un message très fort à la députation caquiste et de se diriger vers l'Assemblée nationale. Madame Hubert y présentera un mémoire à 11 h 15, aux côtés d'Annie Primeau, vice-présidente à la vie professionnelle de la FAE.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation en réaction à la réforme Drainville Qui : Une centaine de personnes enseignantes provenant d'un syndicat affilié à la FAE Quand : Vendredi 2 juin 2023, de 10h h 15 à 11 h 15; point de presse à 10 h 15 Lieu : Fontaine de Tourny, à Québec

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 3000 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

2 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :