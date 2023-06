Univar Solutions élargit son portefeuille d'ingrédients alimentaires avec l'ajout des protéines végétales Rovitaris d'ICL





Le nouvel accord vise à accroître les options d'ingrédients protéinés d'origine végétale pour les consommateurs d'ingrédients alimentaires aux États-Unis et au Canada

DOWNERS GROVE, Illinois, le 2 juin 2023 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (NYSE : UNVR) (« Univar Solutions » ou « l'entreprise »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui qu'il a été sélectionné comme distributeur de protéines végétales texturées fabriquées par ICL en Amérique du Nord. Les entreprises ont actuellement une entente de distribution pour d'autres solutions alimentaires spécialisées ICL, y compris le phosphate et les ingrédients alimentaires.

« Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation avec ICL et d'inclure les protéines végétales dans notre portefeuille d'ingrédients spécialisés, a déclaré Kevin Hack, vice-président mondial, Ingrédients alimentaires pour Univar Solutions. Non seulement cette entente nous offre une plus grande représentation des produits auprès d'un fournisseur stratégique, mais elle améliore notre portefeuille alimentaire grâce à des produits protéinés complémentaires et nous permet de mieux soutenir les producteurs de substituts de viande. ICL et Univar Solutions se consacrent toutes deux à l'amélioration des options alimentaires durables et sont un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. »

En plus de leurs bienfaits sur le plan de la santé et du développement durable, les innovations alimentaires à base de plantes ont contribué à répondre aux besoins des nouveaux régimes alimentaires et des tendances du marché alimentaire, et aux préoccupations liées à l'évolution des préférences gustatives. De l'innovation en matière d'ingrédients spécialisés à la mise à l'essai de recettes, les marques alimentaires de toutes tailles se tournent vers Foodology de Univar Solutions pour les aider à relever les défis associés au développement de produits. Les scientifiques internes bien informés de l'entreprise mettent à jour et élaborent des formules pour améliorer l'efficacité des produits par l'entremise de ses centres de solutions alimentaires et de ses cuisines d'essai, tout en travaillant à la mission de l'entreprise qui consiste à garder les gens en santé, bien nourris, propres et en sécurité.

« Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Univar Solutions en Amérique du Nord pour y inclure les protéines végétales », a déclaré Paul Petersen, chef mondial, Protéines de remplacement pour ICL. ICL a plus d'un siècle d'expérience, et nous sommes déterminés à créer des solutions percutantes aux défis de durabilité de l'humanité au sein des marchés alimentaires mondiaux. Chez ICL, nous contribuons à la sécurité alimentaire grâce à un large éventail de solutions novatrices, y compris des engrais durables, des protéines de remplacement et d'autres produits, qui réduisent le gaspillage alimentaire en favorisant une plus longue durée de conservation. »

L'expertise en ingrédients alimentaires et le vaste portefeuille d'Univar Solutions donnent aux clients un accès à des ingrédients novateurs pour les produits de la prochaine génération, le savoir-faire en formulation, le réseau de la chaîne d'approvisionnement, les solutions durables et l'expertise technique dans le domaine des produits laitiers, des boissons, de la boulangerie, de la viande et de la volaille, et des collations. Le portefeuille d'ICL Rovitaris comprend des ingrédients protéinés à base de plantes, qui fournissent des profils de texture, de stabilité et de saveur pour une variété d'applications alimentaires végétaliennes et de produits de consommation, comme les burgers et les breuvages laitiers à base de plantes.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE : UNVR) est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques de base et de spécialités, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des principaux producteurs mondiaux. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos d'ICL

ICL Group Ltd. est un chef de file mondial dans le domaine des minéraux spécialisés, qui crée des solutions percutantes pour les défis liés au développement durable de l'humanité au sein des marchés alimentaire, agricole et industriel. ICL tire parti de ses ressources uniques en brome, potasse et phosphate, de sa main-d'oeuvre professionnelle mondiale et de ses capacités de recherche et de développement et d'innovation technologique axées sur la durabilité pour stimuler sa croissance sur ses marchés finaux. Les actions d'ICL sont cotées à la Bourse de New York et à la Bourse de Tel-Aviv (NYSE et TASE : ICL). L'entreprise emploie plus de 12 500 personnes dans le monde, et son chiffre d'affaires pour 2021 s'élevait à environ 7 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez icl-group.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés relatifs à des événements futurs et à nos intentions, croyances, attentes et perspectives pour l'avenir, lesquels constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières et de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence sensible entre les résultats attendus et les hypothèses et les résultats réels. Une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes se trouve dans les documents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres : les conditions économiques générales, en particulier les fluctuations de la production industrielle et de la consommation, ainsi que le moment et l'étendue des ralentissements économiques ayant accru les pressions concurrentielles, y compris à la suite de regroupements des compétiteurs; les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement; les changements importants dans les prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; notre endettement, les restrictions imposées par nos instruments de dette et les coûts y étant associés, ainsi que notre capacité à obtenir des financements supplémentaires; le vaste éventail de lois et de règlements auquel nous sommes assujettis, y compris les lois et règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité, ainsi que les modifications apportées aux lois fiscales; les incidents de cybersécurité potentiels, y compris les atteintes à la sécurité; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant; les défis liés aux transports, y compris l'augmentation des coûts de transport et de carburant, les changements dans nos relations avec les fournisseurs de services de transport tiers et la capacité à attirer et à maintenir en poste des conducteurs qualifiés; les accidents, manquements à la sécurité, dommages environnementaux et problèmes de qualité des produits; toutes défaillances de livraison ou tous les dangers et risques liés à nos activités et aux matières dangereuses que nous manipulons; toute incapacité potentielle à obtenir une couverture d'assurance adéquate; les litiges en cours, les réclamations potentielles en responsabilité des produits et les rappels, ainsi que tous les autres risques environnementaux, juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; toute dépréciation possible des écarts d'acquisitions et des actifs incorporels; la pandémie de COVID-19 en cours et son évolution, y compris ses répercussions sur l'économie mondiale, nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos activités; nos résultats d'exploitation et notre situation financière; tout changement significatif dans les stratégies d'affaires des producteurs ou dans les opérations de nos clients; toute incapacité de notre part à intégrer les activités et les systèmes des entreprises que nous acquérons, y compris le défaut de réaliser les avantages prévus de telles acquisitions; les changements négatifs touchant nos régimes de retraite ainsi que les régimes de retraite interentreprises; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'oeuvre; notre capacité à attirer ou à maintenir en poste une main-d'oeuvre qualifiée et diversifiée; notre capacité à mettre en oeuvre nos stratégies liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance, et à répondre aux attentes connexes, laquelle pourrait être affectée par l'évolution des normes réglementaires et autres, des processus et des hypothèses; le rythme des développements scientifiques et technologiques; l'augmentation des coûts et la disponibilité des financements requis, et l'évolution des marchés du carbone; ainsi que tous les autres facteurs décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être reconnus par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « à l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont valables qu'à la date du présent communiqué, et l'entreprise ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser tout renseignement prospectif pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

