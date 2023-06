La société canadienne de technologie logistique Machool renforce sa présence en établissant des partenariats avec Spring GDS (division internationale de la société de commerce électronique et de services postaux néerlandaise PostNL) et Air Canada Cargo.





VANCOUVER, BC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Machool Technologies et Spring Global Delivery Solutions, la division internationale de la société néerlandaise de commerce électronique et de services postaux PostNL, lancent un nouveau partenariat international pour l'unité d'affaires nord-américaines de Spring. Le partenariat Machool-Spring tire parti des capacités technologiques de Machool et de l'empreinte mondiale de Spring. Cela aidera les entreprises canadiennes à faire des affaires aux États-Unis et dans le reste du monde grâce à une solution de guichet unique. Spring offrira aussi une nouvelle solution de livraison nationale pour les livraisons au Canada, alimentée par Machool. Ce partenariat est encore renforcé par l'investissement de Spring visant à aider Machool à croître au cours des prochaines années, et vise une coopération à long terme.

Kamyar Asadibeiky, chef de la direction et président de Machool, a déclaré ce qui suit au sujet du partenariat : « Le commerce électronique au Canada traverse une période très emballante avec de nombreux nouveaux acteurs sur le marché, et nous sommes très heureux de nous associer à Spring pour transposer sur le marché international ce que nous avons bâti au niveau national. »

Alwin van Nieuwenborg, vice-président directeur de Spring, a déclaré ce qui suit au sujet du partenariat : « Nous sommes très heureux de faire équipe avec Machool, ce qui permet à Spring d'offrir à ses clients une solution facile pour les livraisons au Canada. »

Cette annonce survient à la suite de la signature par Machool d'un contrat commercial de trois ans avec Air Canada en décembre 2022. Le partenariat entre Machool et Air Canada vise à fournir un service d'expédition pour les détaillants en ligne canadiens en utilisant le réseau de transport de passagers et de fret d'Air Canada, ainsi que les partenaires du premier et du dernier kilomètre de Machool. La nouvelle plateforme entièrement intégrée, propulsée par Machool, est prête à offrir aux détaillants en ligne une option de dernier kilomètre rentable, rapide et polyvalente partout au pays.

Le président et chef de la direction de Machool, Kamyar Asadibeiky, a exprimé son enthousiasme pour le nouveau produit qui est mis au point grâce à sa technologie et au vaste réseau de vols d'Air Canada au Canada. M. Asadibeiky a fait remarquer que l'expertise d'Air Canada pour ce qui est du kilomètre intermédiaire, combinée à son offre unique et puissante, constitue un partenariat stimulant dans le cadre de la création d'une nouvelle solution de commerce électronique pour les détaillants en ligne canadiens, avec la possibilité de passer à l'échelle internationale.

« Il y a à peine deux ans, nous avons lancé la solution de commerce électronique d'Air Canada Cargo. Depuis, un grand nombre de détaillants en ligne partout au pays comptent sur nos services air-air rapides et fiables pour atteindre les consommateurs. Ce partenariat réunit les solides capacités de fret aérien intérieur d'Air Canada et la technologie de Machool pour assurer efficacement le ramassage et la livraison. Nous sommes fiers de voir le programme de commerce électronique d'Air Canada Cargo évoluer avec le marché, et nous avons l'intention de tirer pleinement parti du potentiel de la plateforme MSS de Machool », a déclaré Rishi Puran, directeur, Commerce électronique mondial à Air Canada Cargo.

À propos de Machool :

Machool est une plateforme logistique technologique qui relie les détaillants et les services de messagerie. L'entreprise connaît une croissance extraordinaire dans ses divers secteurs d'activité, ses offres de services et ses partenariats au sein de l'industrie du commerce électronique. Malgré son expansion, l'entreprise fonctionne toujours selon une mentalité de mêlée et une approche agile, en faisant évoluer continuellement ses fonctions, ses partenariats et ses services conformément au paysage en constante évolution du commerce électronique. Machool a commencé en tant que fournisseur de logiciels et de technologies et a acquis une réputation de plateforme logistique de commerce électronique. Elle fournit également des services SaaS et de consultation aux entreprises. Pour en savoir plus, visitez www.machool.com

À propos de Spring GDS, une société du groupe PostNL :

Spring Global Delivery Solutions est la division internationale de la société de commerce électronique et de services postaux néerlandaise PostNL. Elle offre des solutions de courrier, de colis, de dédouanement et de retour aux entreprises du monde entier. Spring GDS aide les entreprises à croître à l'échelle internationale et facilite l'expédition internationale grâce à des solutions de commerce électronique transfrontalier intelligentes. En tant que courtier, l'entreprise gère les livraisons internationales sur les réseaux les plus fiables. Spring GDS est active dans 16 pays sur 3 continents et sert 190 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.spring-gds.com

À propos d'Air Canada Cargo :

Air Canada Cargo est un fournisseur primé de services de fret aérien. Il s'agit du plus important fournisseur de fret aérien au Canada, selon la capacité de fret, avec une présence dans plus de 50 pays et des plaques tournantes autogérées à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Chicago, à Londres et à Francfort. En tant que division spécialisée du fret aérien d'Air Canada, Air Canada Cargo offre des services fiables de transport et de connectivité du fret aérien sur six continents grâce aux vols intérieurs et internationaux d'Air Canada destinés aux passagers et au fret, ainsi qu'aux services de camionnage. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : https://www.aircanada.com/cargo/

1 juin 2023 à 16:53

