HUIT MODÈLES SUBARU RECOMMANDÉS AUX ADOLESCENTS





L'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) et Consumer Reports (CR) publient les modèles qu'ils recommandent aux automobilistes adolescents pour 2023

Quatre modèles Subaru sont cotés Meilleur choix parmi les véhicules d'occasion



Quatre modèles Subaru sont recommandés parmi les véhicules neufs

Depuis 2013*, Subaru a récolté plus de mentions PCS+ décernées par l'IIHS que toute autre marque

Selon Consumer Reports, Subaru est la meilleure marque automobile grand public

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir de partager les récentes recommandations sur les véhicules pour adolescents pour 2023 publiées par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et Consumer Reports (CR). Ainsi, quatre modèles Subaru ont reçu l'honneur Meilleur choix dans la catégorie des véhicules d'occasion et quatre modèles Subaru ont été recommandés comme véhicules neufs pour les automobilistes adolescents.

Les véhicules d'occasion recommandés comptent deux catégories : Meilleur choix et Bon choix. Les modèles cotés Meilleur choix comprennent la berline ou la familiale Subaru Impreza (2018, 2022), la Subaru Legacy (2013 à 2021 construites après août 2012), la Subaru Outback (2015 à 2018, 2022) et la Subaru Forester (2018 ou plus récente).

Pour être coté Meilleur choix, un véhicule doit être équipé de série d'un système de contrôle électronique de la stabilité, avoir une fiabilité supérieure à la moyenne selon les sondages CR auprès de ses membres pour la majorité des années indiquées, obtenir des notes moyennes ou supérieures lors des essais de maniabilité d'urgence de CR, freiner sur le sec en moins de 145 pieds à partir de 60 mi/h (essais CR), obtenir de bons résultats lors des quatre essais de collision de l'IIHS (avant modérément décalée, latérales, résistance du toit et appuie-tête), obtenir quatre ou cinq étoiles de la National Highway Traffic Safety Administration (le cas échéant) et obtenir la cote Bon ou Acceptable à l'essai de collision avant légèrement décalée côté conducteur de l'IIHS (adopté en 2012).

Pour recevoir la cote Meilleur choix, les véhicules neufs recommandés sont soumis à des normes encore plus strictes que celles pour les véhicules d'occasion. Les modèles choisis comprennent les Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Forester et Subaru Ascent. Tous les véhicules neufs sélectionnés doivent avoir la cote 2023 PREMIER CHOIX SÉCURITÉ ou PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS et se classer en tête de catégorie dans les évaluations de CR.

« Pour les adolescents, la sécurité au volant est primordiale », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Il est encourageant de voir autant de modèles neufs et d'occasion reconnus par l'IIHS et Consumer Reports. Nous nous efforçons toujours d'offrir aux Canadiens de tous les âges des produits fiables, sûrs et passionnants. »

Selon Consumer Reports, Subaru est la meilleure marque automobile grand public. Consumer Reports recommande l'Ascent, l'Impreza, la Legacy et l'Outback; la Forester est classée Premier choix (pour la dixième année de suite)**.

Depuis 2013, Subaru a reçu un total de 69 prix PREMIER CHOIX de l'IIHS, soit plus que n'importe quelle autre marque***.

Insurance Institute for Highway Safety

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) est un organisme scientifique, éducatif, indépendant et à but non lucratif qui se consacre à la réduction du nombre de décès, de blessures et de dommages matériels dus aux accidents de la route par l'intermédiaire de la recherche et de l'évaluation, ainsi que de l'éducation des consommateurs, des décideurs et des professionnels de la sécurité. L'IIHS est entièrement soutenu par les assureurs automobiles. Pour en savoir plus sur l'IIHS, consultez www.iihs.org.

Consumer Reports

Consumer Reports (CR) est un organisme à but non lucratif qui travaille en collaboration avec les consommateurs pour créer un monde plus juste, plus sécuritaire et plus sain. Depuis 80 ans, CR effectue des essais et des évaluations de produits fondés sur des preuves, mène des recherches rigoureuses, fait du journalisme d'enquête percutant et l'éducation du public et mène une action politique résolue au nom des intérêts des consommateurs. Pour en savoir plus au sujet de CR, consultez www.consumerreports.org.

* En date de mai 2023

** Consumer Reports ne privilégie aucun produit ni service.

*** Cette déclaration concerne les véhicules canadiens. En fonction de recherches menées par Subaru of America et Subaru Canada.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

1 juin 2023 à 16:00

