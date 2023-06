Les candidatures sont désormais ouvertes pour le challenge « Seeding The Future Global Food System », doté d'un million USD





Les candidatures pour la troisième édition du Seeding The Future Global Food System Challenge annuel sont désormais ouvertes. Financé par la Fondation Seeding The Future et accueilli par l' Institute of Food Technologists (IFT). Dans le cadre de ce challenge, les scientifiques, les ingénieurs, les innovateurs, les entrepreneurs et les équipes pluridisciplinaires d'organisations non gouvernementales (ONG), d'organisations à but non lucratif, d'entreprises sociales, d'universités, d'instituts de recherche ainsi que de petites et nouvelles entreprises à but lucratif sont invités à soumettre des innovations révolutionnaires qui contribueront à transformer le système alimentaire.

Le challenge est centré sur les innovations à fort impact qui conduisent à des avancées significatives dans un ou plusieurs des domaines suivants : des aliments sûrs et nutritifs pour une alimentation saine?; des pratiques de développement durable, notamment la réduction des pertes et des déchets alimentaires?; et l'accès des consommateurs à des aliments abordables, attrayants et dignes de confiance. Le délai de soumission de candidature est fixé au 1er août.

« Un changement transformationnel est nécessaire de toute urgence pour créer des systèmes alimentaires qui améliorent la santé des personnes et de la planète. Toutes les innovations qui changent la donne commencent par des germes d'idées qui ont besoin d'être soutenues pour se développer et avoir un impact. C'est sur cette base que le challenge est construit. Nous sommes enthousiastes et attendons avec impatience les propositions à fort impact que nous recevrons pour le challenge de cette année », a déclaré Bernhard van Lengerich, fondateur de la Fondation Seeding The Future.

Pour encourager l'innovation à tous les niveaux, de la génération d'idées au développement et à l'expansion, le challenge propose trois niveaux de récompenses pouvant atteindre un million USD :

Les subventions de démarrage (25 000 dollars chacune) seront accordées aux organisations qui créent des idées innovantes et qui ont développé un prototype ou une première preuve de concept démontrant que leur idée est réalisable et qu'elle aura un impact lorsqu'elle sera mise à l'échelle.

seront accordées aux organisations qui créent des idées innovantes et qui ont développé un prototype ou une première preuve de concept démontrant que leur idée est réalisable et qu'elle aura un impact lorsqu'elle sera mise à l'échelle. Les subventions de croissance (100 000 dollars chacune) seront attribuées à des organisations qui ont démontré que leur innovation est réalisable, évolutive et qu'elle prévoit à la fois une faisabilité économique à l'échelle et un potentiel élevé de transformation de la santé des personnes et de l'environnement.

seront attribuées à des organisations qui ont démontré que leur innovation est réalisable, évolutive et qu'elle prévoit à la fois une faisabilité économique à l'échelle et un potentiel élevé de transformation de la santé des personnes et de l'environnement. Les grands prix « Seeding The Future » (250 000 dollars chacun) seront décernés aux organisations qui ont créé des innovations économiquement réalisables à grande échelle, auxquelles les consommateurs font confiance et qui ont démontré un potentiel d'impact majeur sur la vie et la santé des personnes et de l'environnement.

Les lauréats du premier challenge expliquent comment cette reconnaissance a contribué à soutenir leurs missions respectives :

WorldFish (Grand Prix): « Nous avons participé à ce challenge parce que nous pensons que notre approche consistant à rendre les petits poissons disponibles et accessibles aux jeunes enfants et aux femmes est une solution pouvant aider de nombreuses communautés à lutter contre les déficits en nutriments, en particulier pendant une pandémie mondiale où les gens ont perdu leurs moyens de subsistance, ce qui aggrave encore l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le fait d'être annoncé comme lauréat du grand prix à l'issue d'un processus de sélection très compétitif est vraiment gratifiant. » - Quennie Vi Rizaldo, spécialiste en nutrition humaine et chef de projet.

Institut international de recherche sur le riz (Grand prix): « Le prix du GFSC a été une validation qui a reconnu l'importance de notre travail et il a aidé notre équipe à accélérer considérablement nos efforts pour rendre plusieurs variétés de riz sans danger pour l'arsenic disponibles gratuitement. Nous avons également pu partager nos connaissances avec les agences nationales afin que les programmes de sélection visant à exclure l'arsenic des grains de riz puissent être généralisés dans le but de bénéficier à la plupart des parties prenantes, en particulier les riziculteurs et les consommateurs. » - Jauhar Ali, scientifique principal à l'IRRI et coordinateur du projet « Arsenic-Safe Rice ».

iDE (Bourse de croissance): « La reconnaissance de l'iDE en tant que lauréat du challenge Seeding The Future Global Food System a attiré l'attention sur l'organisation et ses efforts pour relever les défis du système alimentaire. La subvention a fourni à l'iDE les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre des solutions innovantes afin d'augmenter la production de légumes nutritifs, et cette reconnaissance a renforcé la proéminence de l'iDE en tant qu'organisation leader dédiée à la résolution des défis du système alimentaire dans le monde entier. » - Rajani Khadka Adhikari, responsable des programmes et des opérations.

Pour connaître les conditions d'éligibilité, la Foire aux questions ainsi que le formulaire de demande et le processus d'évaluation consultez ift.org/food-system-challenge.

À propos de l'Institute of Food Technologists

L'institut des technologues alimentaires (IFT) est une organisation mondiale composée d'environ 12 000 membres individuels issus de plus de 100 pays, qui s'engagent à faire progresser la science de l'alimentation. Depuis 1939, l'IFT rassemble les esprits les plus brillants dans les domaines de la science et de la technologie alimentaires et des professions connexes, issus des milieux universitaires, gouvernementaux et industriels, afin de résoudre les plus grands défis alimentaires du monde. Notre organisation veille à ce que ses membres disposent des ressources nécessaires pour apprendre, se développer et faire progresser la science de l'alimentation à mesure que la population et le monde évoluent. Nous sommes convaincus que la science est essentielle pour garantir un approvisionnement alimentaire mondial durable, sûr, nutritif et accessible à tous. Pour plus d'informations, veuillez consulter ift.org.

À propos de la Fondation Seeding The Future

La Fondation Seeding The Future est une organisation privée à but non lucratif motivée par une valeur fondamentale : chacun devrait toujours avoir un accès équitable à des aliments sûrs, nutritifs, abordables, attrayants et fiables. La Fondation vise à stimuler l'élaboration de solutions innovantes qui peuvent aider à transformer le système alimentaire mondial de façon à améliorer sa durabilité au bénéfique de la santé des personnes et de l'environnement. La Fondation fournit un financement de démarrage et un soutien aux idées prometteuses et aux innovations à fort impact pour améliorer les systèmes alimentaires à l'échelle mondiale, aux technologies visant à réduire les pertes après récolte dans les régions en développement, ainsi qu'aux travaux fondamentaux des milieux universitaires et de la recherche. Pour plus d'informations, veuillez consulter seedingthefuture.org.

