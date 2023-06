Home Hardware prolonge son partenariat à titre de détaillant de rénovation domiciliaire officiel des Toronto Blue Jays(MC)





ST. JACOBS, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Se surpassant depuis 2005, Home Hardware Stores Limited a signé une prolongation de trois ans à titre de détaillant de rénovation domiciliaire officiel des Toronto Blue JaysMC.

Le Rogers Centre nouvellement rénové est doté d'un affichage BeautiTone permanent, puisqu'il s'agit de la peinture officielle des Toronto Blue JaysMC, uniquement disponible chez Home Hardware. Situé sur la façade du balcon du champ gauche, surplombant l'enclos des receveurs, l'affiche marquise BeautiTone marque un nouveau emplacement favori des amateurs dans le stade de baseball, puisque les amateurs enthousiastes font la course pour regarder leurs lanceurs des Blue Jays se réchauffer.

« En tant qu'entreprise bien canadienne, nous sommes incroyablement fiers de soutenir l'équipe de baseball du Canada », a déclaré Laura Baker, Chef du marketing, Home Hardware Stores Limited. « Notre équipe Home de marchands-propriétaires, d'employés et de clients encourage les Toronto Blue Jays de partout au pays. »

Que ce soit en installant un espace pour des soirées de visionnement ou en aménageant une chambre pour les amateurs des Blue Jays les plus passionnés, les canadiens peuvent #RethinkColour et faire passer leur amour du jeu au #NextLevel avec la collection de couleurs des Toronto Blue Jays, inspirée des couleurs emblématiques des joueurs en bleu.

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. BeautiTone produit des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980 et, en offrant des conseils d'experts et des résultats dignes des plus grands designers, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour de plus amples renseignements sur BeautiTone, visitez beautitone.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillants de produits de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les marchands affiliés propriétaires disposent de vastes capacités de distribution et de mise en marché, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité de marques reconnues et de marques maison. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

