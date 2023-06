Saint-Domingue accueille l'événement international de l'aviation CONNECT New World





Cet événement sera une occasion unique de promouvoir la République dominicaine au sein de l'écosystème international de l'aviation

SAINT-DOMINGUE, République dominicaine, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- En présence de la vice-présidente de la République, Raquel Peña, du ministre du Tourisme David Collado, de la PDG d'AERODOM, Mónika Infante Henríquez, et de plus de 200 invités internationaux, le coup d'envoi de l'événement CONNECT New World a été donné, un forum de premier plan où les décideurs du secteur de l'aviation participent à une série de séminaires avec des intervenants de haut niveau, à des réunions en tête-à-tête et à un programme d'événements vedettes.

Grâce à la gestion menée par AEROODM et VINCI Airports avec le ministère du Tourisme, la République dominicaine a été sélectionnée pour accueillir cet important événement international, en reconnaissance de l'extraordinaire reprise du trafic aérien post-pandémique et des performances exceptionnelles de l'industrie du tourisme affichées par le pays à l'échelle mondiale.

Avec plus de 15 ans de production, CONNECT est un événement de premier plan en Europe et sur d'autres marchés. Tout au long de son histoire, il s'est imposé comme l'un des principaux points de rencontre pour les compagnies aériennes, les aéroports et les autorités touristiques, dans le but de discuter de la stratégie du transport aérien dans la région.

CONNECT se tient dans la ville de Saint-Domingue les 30, 31 mai et 1er juin dans la salle d'événements du cinquième pays de l'hôtel JW Marriott, avec la participation de PDG et de cadres de compagnies aériennes, d'aéroports et de sociétés de services de l'industrie du transport aérien.

« Au nom d'AERODOM et de notre société mère VINCI Airports, je suis ravi de vous accueillir à l'événement international CONNECT New World. Ce salon est historique car c'est ici que les compagnies aériennes, les aéroports et les autorités touristiques définiront et discuteront de la stratégie du transport aérien dans la région, ce qui, nous en sommes convaincus, nous permettra d'ouvrir de nouvelles routes et de nouvelles fréquences vers davantage de destinations », a déclaré Mónika Infante Henríquez, directrice générale d'AERODOM.

CONNECT est un événement de développement d'itinéraires mis en place par The Airport Agency. Le forum offre à ses participants un nombre illimité de réunions en face à face et un programme de conférences varié, ainsi que des événements sociaux comprenant des soirées, des activités matinales et des excursions.

Le ministre de la Théologie, David Collado, a déclaré : « Nous sommes certains que Saint-Domingue sera un excellent hôte et que nous continuerons à connecter un nouveau monde. Au cours des deux dernières années, nous avons obtenu des résultats exemplaires dans ce secteur et nous sommes convaincus que, grâce au partage d'expériences, à l'identification de solutions aux défis mondiaux et à l'ouverture à de nouvelles stratégies, nous serons en mesure de porter le développement du tourisme à de nouveaux niveaux. »

Le ministère du Tourisme, AERODOM et VINCI Airports sont les principaux sponsors de CONNECT. De même, pour accueillir les délégués, l'événement dispose de 3 opérateurs officiels qui offrent des réductions sur leurs tarifs : Arajet, Air Europa et Sky High Dominicana.

CONNECT New World bénéficie également du soutien d'Air Europa, Altice, Aps International, Arajet, Aviam, Banco Popular Dominicano, Banreservas, BD Experience, Dufry, Globocambio, Grayline, Iberia Líneas Aéreas, Induban avec sa marque Café Santo Domingo, Inprotec, MGI, Samsic Handling Dominicana, Servicolt, Avis Rent a Car, Budget Rent a Car, Hertz Rent a Car, Nelly Rent a Car, Europcar, Sichala, Simlimites, Sky Cana, Sky Cateers, Sky High, Terpel, Universal Aviation.

De même, CONNECT bénéficie de la présence, de la participation et du soutien de tous les aéroports du pays : aéroport international de Punta Cana, aéroport international de Cibao, aéroport international de La Romana, en plus des aéroports d'État cédés enc concession, exploités par AERODOM.

Pour plus d'informations sur CONNECT, vous pouvez consulter le site : https://newworld.connect-aviation.com/

À propos d'AERODOM

AERODOM est une société dominicaine qui détient la concession pour l'exploitation de six aéroports publics dans le pays, expirant en 2030. Elle est responsable des aéroports internationaux des Amériques José Francisco Peña Gómez, à Saint-Domingue ; President Dr. Joaquín Balaguer, à Saint-Domingue Nord Gregorio Luperón, à Puerto Plata ; María Montez, à Barahona et Presidente Juan Bosch dans la province de Samaná ; ainsi que de l'aérodrome Arroyo Barril, également situé à Samaná. Depuis 2016, la société fait partie du groupe aéroportuaire international français VINCI Airports. www.aerodom.com | @AerodomRD

À propos de VINCI Airports

VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, gère plus de 65 aéroports dans 12 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Fort de son expérience d'intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et gère des aéroports en apportant sa capacité d'investissement et son savoir-faire en matière d'optimisation de la performance opérationnelle, de modernisation des infrastructures et de déploiement de sa transition environnementale. En 2016, VINCI Airports a été le premier opérateur aéroportuaire à s'engager dans la mise en oeuvre d'une stratégie environnementale internationale visant à atteindre des émissions nettes nulles sur l'ensemble de son réseau à l'horizon 2050. Pour plus d'informations : www.vinci-airports.com | @VINCIAirports

