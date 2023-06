Yana Watson Kakar se joint à la CDPQ à titre de directrice générale et cheffe régionale - Amériques





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La CDPQ, un investisseur mondial de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Yana Watson Kakar se joindra à l'organisation à titre de directrice générale et cheffe régionale - Amériques. La CDPQ se classe parmi les plus importants investisseurs institutionnels au monde, gérant un actif de plus de 400 milliards de dollars canadiens et comptant plus de 1?500 employées et employés répartis dans 11 bureaux et 10 pays.

À titre de directrice générale et cheffe régionale - Amériques, Mme Kakar fera partie intégrante de l'équipe de CDPQ mondial, où elle contribuera à la stratégie internationale de la CDPQ et à sa mise en oeuvre, à l'établissement de relations clés à travers les secteurs public, privé et civil, et au déploiement de capital constructif partout dans le monde.

Mme Kakar sera également cheffe du bureau de la CDPQ à New York et supervisera nos bureaux au Mexique et au Brésil afin de promouvoir l'organisation auprès des principales parties prenantes de ces régions. Elle travaillera en étroite collaboration avec les responsables des catégories d'actif à l'élaboration de partenariats, au développement de la stratégie d'investissement de la CDPQ dans l'ensemble des Amériques, et au renforcement du portefeuille de capital constructif en placements privés, revenu fixe, immobilier, infrastructures, technologies et marchés boursiers.

Dirigeante et stratège chevronnée, reconnue pour sa capacité à bâtir et à diriger des équipes diversifiées et très performantes, Mme Kakar apporte une combinaison unique d'expertise en affaires, en investissement et en politique. Elle est cheffe de la direction de Growth for Good, une société d'acquisition à vocation particulière axée sur les sociétés durables qui jouent un rôle essentiel dans la décarbonisation de l'économie mondiale. Auparavant, elle a été, jusqu'en 2020, associée directrice mondiale chez Dalberg Advisors, une multinationale de services-conseils spécialisée dans les politiques, stratégies et conseils en investissement. Au cours de ses deux mandats, elle a amené la société à tripler son chiffre d'affaires et à s'implanter dans près de 30 bureaux à l'échelle mondiale.

« Nous sommes vraiment ravis que Yana se joigne à l'équipe de la CDPQ pour diriger nos activités en Amérique. Son bilan en tant que cheffe d'entreprise inclusive, son engagement envers l'investissement durable et son expérience approfondie à l'intersection des secteurs public et privé lui permettront de contribuer rapidement à notre approche en matière de capital constructif pour créer des solutions aux défis auxquels sont confrontés les marchés et les collectivités », a déclaré Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable.

« En tant que Canadienne ayant fait ses études au Québec - mais vivant à New York et travaillant à l'échelle mondiale depuis plus de 20 ans -, je suis très heureuse de me joindre à la CDPQ à titre de directrice générale et cheffe régionale - Amériques, et de travailler au nom des Québécoises et des Québécois aux côtés d'équipes d'investissement du plus haut calibre qui sont reconnues pour leur excellence, leur innovation et leur volonté d'avoir un impact positif sur les gens et la planète », a ajouté Yana Watson Kakar.

À PROPOS DE YANA WATSON KAKAR

Dirigeante chevronnée ayant fait ses preuves en tant que cheffe de la direction et conseillère auprès d'autres chefs de la direction, conseils d'administration, chefs d'État, cadres de la fonction publique et investisseurs institutionnels dans toutes les catégories d'actif, Yana Watson Kakar a consacré sa carrière à générer des rendements économiques et financiers par l'adoption de stratégies d'affaires et d'investissement socialement inclusives et durables.

Elle siège au conseil d'administration d'Oxfam America et est membre de la Young Presidents' Organization, du Women's Forum of New York et de 100 Women in Finance. Ses points de vue ont été largement publiés, y compris par Bloomberg, The Economist, The Financial Times, Forbes, The Guardian, The Huffington Post et Yahoo! Finance. Elle possède la double citoyenneté canadienne et américaine et détient une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie ainsi qu'un baccalauréat ès arts de l'Université McGill.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

