Résultats financiers impressionnants de Shanghai Electric pour le premier trimestre 2023 : le reflet de la dynamique de croissance de l'entreprise et de ses nombreuses avancées technologiques

SHANGHAI, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a récemment publié les données relatives à son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023, faisant état d'une impressionnante augmentation de 2802,32 % en glissement annuel. Ces résultats impressionnants sont imputables à de nombreux projets réussis dans lesquels la société a été impliquée dernièrement, notamment l'unité d'énergie nucléaire n° 3 de la centrale nucléaire de Fangchenggang dans la région autonome du Guangxi Zhuang, au sud de la Chine, qui s'est récemment connectée au réseau électrique. Le projet de fabrication intelligente Shanghai Yanji réalisé par Shanghai Electric a également été lancé avec succès au cours du premier trimestre, et 40 éoliennes d'un projet d'énergie éolienne développé par Shanghai Electric en Mongolie intérieure ont été livrées et installées avec succès.

Toujours au cours du premier trimestre, Shanghai Electric a remporté le prix de la meilleure pratique ESG pour une entreprise cotée en bourse et le prix Forbes Best Case Award pour son livre blanc intitulé 2022 Industrial Sustainability in China : Exploration and Practice, renforçant ainsi la reconnaissance institutionnelle et du marché pour la gestion d'entreprise et le développement durable assurés par l'entreprise.

« Shanghai Electric a toujours maintenu l'innovation scientifique et technologique au coeur de sa marque, l'innovation étant le principal moteur de son développement de haute qualité. Nous restons déterminés à demeurer à l'avant-garde des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone et de neutralité carbone. La mise en oeuvre complète d'un développement axé sur l'innovation a accéléré le développement d'une technologie de pointe dont nous sommes propriétaires, renforçant ainsi la compétitivité de l'entreprise dans l'économie verte mondiale », a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric, lors du récent forum international sur le développement des marques chinoises, qui s'est tenu à Shanghai.

Shanghai Electric continue de promouvoir l'innovation technologique et la transformation industrielle durable, en gardant constamment à l'esprit le développement à long terme. Parmi ses récentes réalisations notables, nous pouvons citer :

Le moteur synchrone antidéflagrant à conversion de fréquence ultra-haute vitesse de 80 MW développé indépendamment par Shanghai Electric Machinery Factory de Shanghai Electric a passé avec succès l'évaluation et a été officiellement commercialisé, ce qui marque la progression de Shanghai Electric dans le domaine des compresseurs de grande capacité et pose un nouveau jalon dans le domaine des entraînements électriques à grande vitesse.

La cérémonie de livraison du premier jeu de pièces forgées de vilebrequins marins de 920 alésages en Chine s'est récemment tenue dans l'atelier de presse de 10 000 tonnes de Shanghai Electric SHMP Casting and Forging Company. En Chine, les pièces forgées de vilebrequin pour les gros moteurs diesel marins d'un diamètre d'alésage de 700 mm ont longtemps été tributaires des importations et limitées aux pièces forgées pour les modèles d'un diamètre d'alésage de 600 mm ou moins. Avec le développement des navires de haute mer de très grande taille, les moteurs diesel marins ultra-larges d'un diamètre d'alésage de 900 mm et plus sont devenus des produits courants sur le marché, ce qui signifie que Shanghai Electric est bien positionnée pour connaître une croissance plus indépendante dans ce domaine à l'avenir.

Les dirigeants de la société saoudienne ACWA Power ont visité Shanghai Electric pour présenter son plan de développement des nouvelles énergies à l'horizon 2030 et pour procéder à un échange de vues approfondi sur la promotion de projets et l'expansion de la coopération stratégique dans les domaines des nouvelles énergies tels que l'hydrogène, l'énergie photovoltaïque, le dessalement de l'eau de mer et la transformation des déchets en énergie.

pour procéder à un échange de vues approfondi sur la promotion de projets et l'expansion de la coopération stratégique dans les domaines des nouvelles énergies tels que l'hydrogène, l'énergie photovoltaïque, le dessalement de l'eau de mer et la transformation des déchets en énergie. Le projet photovoltaïque de 50 MW réalisé par Shanghai Electric à Branston, au Royaume-Uni, a passé avec succès un test de garantie de deux ans et a reçu le certificat de transfert définitif et la lettre de garantie du contrat. Il s'agit du premier projet d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) photovoltaïque de Shanghai Electric à entrer en service dans le pays. Le certificat de transfert définitif constitue une étape importante pour Shanghai Electric dans la poursuite du développement du marché de l'énergie photovoltaïque au Royaume-Uni, et l'entreprise a acquis une expérience précieuse pour la mise en oeuvre de projets EPC dans le domaine des nouvelles énergies en Europe et sur d'autres marchés haut de gamme à l'avenir.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de systèmes intelligents écologiques de qualité industrielle, présent dans le monde entier, se consacre à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faible émission de carbone et la transformation numérique par la création de nouvelles opportunités et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un leader dans la poursuite de l'objectif d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060, la production d'équipements pour les énergies nouvelles et la localisation d'équipements haut de gamme, en tirant parti des opportunités illimitées d'un écosystème industriel innovant avec des partenaires mondiaux.

