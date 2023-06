Coordonné par CLIC Innovation, le projet « Hydrogen Valley » démarre entre la Finlande et l'Estonie





La première « Hydrogen Valley » transfrontalière de grande ampleur en Europe va être établie dans le cadre du projet BalticSeaH2. L'objectif est de créer autour de la mer Baltique une économie intégrée de l'hydrogène afin d'assurer l'autosuffisance énergétique et de réduire les émissions de carbone des différentes industries. Le projet réunit 40 partenaires de neuf pays de la région de la mer Baltique. Regrouper des zones locales en une grande vallée favorisera la création d'une économie de l'hydrogène intégrée et interrégionale, ce qui n'a jamais été fait auparavant à cette échelle en Europe.

La zone située entre la Finlande et l'Estonie est l'emplacement idéal pour un marché transfrontalier de l'hydrogène. L'infrastructure nécessaire ? gazoducs, réseaux électriques et trafic maritime actif ? existe déjà dans le golfe de Finlande. Le projet contribuera à réduire les émissions de carbone du trafic maritime existant. En outre, Gasgrid Finland prépare déjà une infrastructure à hydrogène : le Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, le Baltic Sea Hydrogen Collector et la Nordic Hydrogen Route, pour soutenir une forte croissance de l'économie et des marchés de l'hydrogène dans la région de la mer Baltique.

Les projets BalticSeaH2 permettent à 25 cas de démonstration et d'investissement totalisant plus de 4 milliards d'euros de financements de présenter les différents secteurs de l'économie de l'hydrogène. D'ici l'achèvement du projet, le potentiel de production d'hydrogène s'élèvera à 100 000 tonnes d'hydrogène par an. L'hydrogène et ses dérivés peuvent être utilisés ou commercialisés par les différentes industries qui participent au projet.

La société ABB, par exemple, développe et démontre, en collaboration avec ses partenaires, des solutions de piles à combustible à l'échelle du mégawatt pour propulser des transports maritimes sans émissions. Un autre objectif clé d'ABB consiste à optimiser les interactions entre les différents secteurs de l'Hydrogen Valley et l'ensemble de la chaîne de valeur au moyen de plateformes numériques.

La société énergétique finlandaise Helen a l'intention de produire de l'hydrogène vert avec un électrolyseur PEM. La première usine pilote, qui devrait être opérationnelle d'ici 2024, fournira principalement les moyens de transport lourd. L'hydrogène peut également être livré par conteneurs aux industries clientes. Au cours du cycle de vie de l'usine, qui est de 20 ans, la solution réduit de 400 000 tonnes les émissions de dioxyde de carbone produites par le trafic et la production de chauffage urbain. Le projet pilote de production d'hydrogène d'Helen peut créer l'expertise et les compétences nécessaires pour les besoins de production à grande échelle d'énergie Power-to-X.

Soutenue par son important potentiel éolien, la Finlande ambitionne de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2035. La production et le raffinage d'hydrogène propre pour les industries, les transports et la fabrication de nouveaux produits créent de nouvelles opportunités d'exportation. Le projet BalticSeaH2 remplit les conditions préalables à la création d'un marché de l'hydrogène propre à croissance rapide afin d'accélérer le développement de l'économie de l'hydrogène dans la région de la mer Baltique et dans toute l'Europe.

Le projet, d'une durée de cinq ans, démarrera début juin et sera déployé par un consortium de 40 partenaires de neuf pays de la région de la mer Baltique : Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, Danemark, Norvège et Suède. Le projet et le consortium ont été mis sur pied par la société finlandaise CLIC Innovation, qui est également la coordinatrice du projet. Quant à la société Gasgrid Finland, elle coordonne la collaboration au sein du projet. La valeur totale du projet s'élève à de 33 millions d'euros, dont 25 millions ont été financés par l'UE. Le partenariat public-privé Clean Hydrogen Partnership soutient les projets européens de l'Hydrogen Valley grâce au financement du programme RePowerEU de la Commission européenne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 13:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :