Le gouvernement investit 7 M$ pour le recrutement à l'international du personnel éducateur pour les services de garde éducatifs

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Afin de pallier la pénurie de main-d'oeuvre dans les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, annoncent aujourd'hui un important investissement de 7 millions de dollars sur cinq ans pour mieux soutenir les SGEE dans leurs démarches de recrutement de personnel éducateur à l'international.

Concrètement, deux mesures de soutien seront offertes aux SGEE admissibles. Une troisième mesure vise les acteurs qui accompagnent les SGEE dans leurs démarches.

1) Participation aux missions de recrutement international

En vue de faciliter la participation des SGEE aux missions de recrutement international, le gouvernement offrira une aide financière aux participantes et aux participants aux Journées Québec. Selon les commentaires partagés par les regroupements d'employeurs et les services de garde éducatifs à l'enfance rencontrés par le gouvernement, les coûts liés à cette participation sont un obstacle pour la plupart de ces derniers. Cette aide se déclinera ainsi :

En présentiel : un remboursement maximum de 35 % par mission, pour un maximum annuel de 4 000 $ par titulaire de permis. Le soutien offert par le ministère de la Famille se veut complémentaire à celui du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), qui offrent des services visant à soutenir l'attraction, le recrutement, l'accueil, la francisation et l'intégration de travailleurs issus de l'immigration depuis plusieurs années. Ainsi, en cumulant les soutiens financiers, les SGEE pourraient obtenir un remboursement maximal de 75 % par activité de recrutement Journées Québec.

En virtuel : un remboursement maximum de 50 % par activité Journées Québec, pour une participation annuelle maximum par titulaire de permis.

2) Soutien à des initiatives visant le recrutement international

Afin de soutenir le recrutement de travailleurs étrangers temporaires au sein des services de garde éducatifs à l'enfance, le gouvernement remboursera 50 % des coûts de l'étude d'impact sur le marché du travail (EIMT), pour un montant total de 608 $ sur les 1216 $ nécessaires, et pour un maximum de cinq demandes de soutien par titulaire de permis.

3) Soutien à des initiatives particulières

L'annonce d'un appel de projets visant à soutenir des initiatives particulières est prévue à l'automne 2023. Des consultations du milieu auront lieu au cours de l'été à cet effet.

Le réseau de la petite enfance a fait preuve d'un grand dynamisme en matière de recrutement international durant la dernière année, et des initiatives portées par les associations nationales ou les regroupements régionaux de SGEE, ou par des concertations locales ou régionales impliquant notamment des acteurs municipaux, ont émergé. Cela permettra notamment de tester, à plus petite échelle, des projets pilotes qui pourront être repris plus largement et d'agir avec agilité. Par exemple, une association, un regroupement régional ou une concertation régionale pourrait proposer un projet pour faciliter l'intégration des candidates et des candidats recrutés en région éloignée.

Journée Québec en Tunisie (octobre 2023) et recrutement international en continu (novembre 2023)

En plus de ce soutien financier, le ministère de la Famille facilitera la sélection de candidates et de candidats qualifiés. Ainsi, dans le cadre des Journées Québec Tunisie, organisées par le MIFI, un volet concernant la reconnaissance des compétences sera déployé afin que les SGEE participants bénéficient d'un soutien accru dans la présélection de personnes ayant un diplôme admissible à la qualification et un niveau de français suffisant.

De plus, en novembre 2023, un projet pilote de recrutement en continu, en collaboration avec le MIFI, sera offert à un maximum de 50 employeurs en petite enfance. Ce mode de recrutement en ligne est particulièrement adapté aux petites organisations ayant quelques postes à pourvoir, et il permet une grande flexibilité au SGEE, notamment la possibilité de rencontrer les candidates et les candidats en entrevue au fur et à mesure.

Citations :

« Je suis très sensible aux besoins de main-d'oeuvre dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance au Québec. Cette annonce permettra de mieux soutenir les gestionnaires dans leurs démarches de recrutement à l'international. J'en profite pour saluer le travail important qu'accomplissent les différents groupes de notre réseau pour le développement de nos tout-petits. Nous sommes convaincus que l'ensemble de nos efforts permettra de compléter le réseau afin que tous les parents puissent avoir une place subventionnée au moment souhaité. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Afin de pallier les enjeux de recrutement de personnel auxquels font face les services de garde éducatifs à l'enfance, je suis heureuse de collaborer avec la ministre de la Famille dans la mise en place d'une stratégie conjointe. Les activités de recrutement international et le projet pilote de reconnaissance des compétences qui se déploieront au cours des prochains mois sont des exemples concrets de notre volonté à soutenir le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, tout en demeurant fidèle à notre mission auprès des personnes immigrantes. Ensemble, travaillons pour que chaque enfant puisse bénéficier d'un personnel éducateur de qualité et attentionné. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« L'équipe de Québec International est fière de soutenir les actions en matière de recrutement de main-d'oeuvre du gouvernement du Québec. C'est en travaillant ensemble et en partageant la vaste expertise de l'Agence que nous contribuerons à répondre efficacement aux besoins spécifiques des services de garde éducatifs à l'enfance en attraction de talents. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

Faits saillants :

Lors du discours sur le budget le 21 mars 2023, il a été annoncé que le ministère de la Famille disposerait de 7 millions de dollars sur cinq ans et de 1,5 million de dollars par année à compter de 2028-2029 pour l'implantation de services spécialisés visant le recrutement international de personnel éducateur. Cette aide permettra notamment aux SGEE d'assumer les frais administratifs associés à ce processus. Pour 2023-2024, le budget est de 1 million de dollars.

Trois types de SGEE auront accès aux subventions liées au recrutement international :

les centres de la petite enfance (CPE);



les garderies subventionnées (GS);



les garderies non subventionnées (GNS).

Toujours en action, le ministère de la Famille a mis en oeuvre de nombreuses mesures au cours des dernières années afin de valoriser le métier et de faciliter le recrutement. Mentionnons notamment :

la hausse des salaires du personnel éducateur;



la collaboration étroite avec le MIFI et le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) afin d'arrimer un parcours intégré avec les formations d'appoint pour personnes immigrantes; y compris le développement de cours qui seront disponibles en ligne dès l'étranger;



le lancement du Service québécois de certification du personnel éducateur de la petite enfance, qui permet déjà d'évaluer les dossiers de personnes ayant obtenu un diplôme pertinent hors Québec et d'émettre des prescriptions de formation afin de faciliter la qualification des personnes immigrantes souhaitant travailler dans le réseau des SGEE;



les bourses d'études qui peuvent aller jusqu'à 9 000 $ pour les étudiantes et les étudiants au DEC en Techniques d'éducation à l'enfance (TEE);

(TEE);

les mesures d'encouragement à la qualification visant à favoriser et à valoriser la qualification des éducatrices et des éducateurs par le biais d'une prime et d'un montant forfaitaire;



les mesures pour mieux soutenir la reconnaissance des compétences du personnel éducateur expérimenté, notamment la RAC96.

