La Chambre lance sa campagne pour mettre en valeur la mobilisation de ses commanditaires piliers face à nos défis collectifs





MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile sa nouvelle campagne de rayonnement destinée à mettre en valeur l'apport de ses commanditaires piliers - Air Canada, Bell, CGI, Hydro-Québec, Rio Tinto et SNC-Lavalin - à la prospérité du Grand Montréal. Depuis sa création en 2009, le statut de commanditaire pilier de la Chambre a pour but de mettre en lumière la contribution d'entreprises phares au développement économique de la métropole et de ses entreprises.

« La bonne santé économique de la métropole ne doit pas masquer les grands défis auxquels nous faisons face. Alors que l'urgence de la transition écologique ne fait plus aucun doute, nos entreprises doivent aussi composer avec des questions d'attractivité à l'international, d'intégration de l'innovation ou encore de diversité et d'inclusion. Dans ce contexte, notre communauté d'affaires se mobilise au quotidien pour agir concrètement et préserver le dynamisme du Grand Montréal. C'est le message que nous avons choisi de mettre au coeur de notre campagne : montrer, chiffres à l'appui, que nous sommes collectivement prêts à relever ces défis majeurs et à bâtir le Montréal de demain », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le statut de commanditaire pilier de la Chambre réunit des entreprises majeures qui s'investissent dans la durée pour faire de Montréal une véritable métropole économique. Ces entreprises ont démontré au fil du temps leur engagement continu pour le développement économique et le rayonnement international de la métropole. Nous sommes fiers de pouvoir les remercier publiquement par le déploiement de cette campagne », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

1 juin 2023 à 12:29

