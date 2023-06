PUMA est la première entreprise du secteur à créer une série de podcasts pour parler de son rapport de durabilité et atteindre la génération Z





La marque de sport PUMA a créé une série de podcasts en vue de rendre son rapport de durabilité 2022 plus accessible et d'entrer en contact avec un public plus large et plus jeune. Le podcast RE:GEN REPORTS donne la parole à des penseurs de la nouvelle génération issus de six pays et distille le contenu du rapport dans dix épisodes, dont les trois premiers sont disponibles sur toutes les plus importantes plateformes de podcast dès le 1er juin.

La création du podcast RE:GEN REPORTS et du projet Voices of a Re:Generation récemment annoncé est une conséquence directe du feed-back reçu par PUMA l'an dernier, lors de sa Conference of the People, organisée par l'entreprise pour aborder les solutions potentielles à certains des problèmes de durabilité les plus pressants du secteur de la mode avec des représentants de la génération Z, mais aussi des pairs et des spécialistes du secteur.

« En matière de développement durable, nous croyons aux collaborations, que ce soit avec des ONG, des marques ou les consommateurs, surtout les jeunes qui devront vivre avec les effets des décisions prises aujourd'hui », indique Anne-Laure Descours, directrice de l'approvisionnement chez PUMA. « Lors de la Conference of the People de l'an dernier, nous avons constaté que nous devions faire des efforts pour atteindre les plus jeunes générations et leur parler de développement durable. Présenter un rapport de durabilité sous forme de podcast est une grande première dans notre secteur, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une étape essentielle pour entrer en contact avec les membres de la génération Z et lancer ces importants débats. »

Chaque épisode du podcast RE:GEN REPORTS abordera l'un des objectifs de développement durable 10for25 de PUMA et couvrira divers sujets, des droits de la personne à l'approvisionnement durable en matériaux. Il s'agira d'expliquer pourquoi l'entreprise s'est fixé des objectifs dans ces domaines et quels progrès ont été enregistrés. Sept épisodes supplémentaires seront mis à disposition chaque semaine entre le 8 et le 20 juin.

L'épisode consacré aux droits de la personne s'appuie sur l'objectif de PUMA de former 100 000 personnes employées directement et indirectement par la société sur le thème de l'autonomisation des femmes. Basée aux États-Unis, l'activiste, mannequin et entrepreneure sociale primée Anya Dillard s'entretient avec Viola Wan, la responsable de l'équipe de durabilité sociale de PUMA qui exerce ses activités en Chine. L'épisode présente le travail d'audit effectué par PUMA dans les sociétés faisant partie de sa chaîne logistique.

L'objectif visant à rendre 100 % des produits PUMA sûrs constitue le fondement de l'épisode sur les produits chimiques. Celui-ci montre le vlogueur Luke Jaque-Rodney, basé en Allemagne et spécialisé dans les modes de vie sains et durables, en conversation avec Klaas Nuttbohm de ZDHC, une organisation qui oeuvre en faveur de l'élimination des produits chimiques dangereux dans le secteur de la mode. Luke est l'une des voix du projet Voices of a Re:Generation de PUMA. Il travaille avec l'entreprise pour faire du développement durable un élément porteur de sens pour la nouvelle génération, avec qui il cherche à entamer le dialogue.

Le troisième épisode, axé sur la circularité, aborde l'objectif de réduction d'au moins 50 % des déchets de production mis en décharge. Lui aussi voix du projet Voices of a Re:Generation de PUMA, le spécialiste américain de l'upcycling Andrew Burgess échange avec le directeur principal de la stratégie d'entreprise de PUMA, Simon Hessel, au sujet du processus de recyclage chimique et de son utilisation dans le cadre de RE:FIBRE, le projet de recyclage de textiles en textiles de la société.

La collaboration au sein du secteur est la clé des progrès durables. Tout au long de la série de podcasts, PUMA donnera la parole à des représentants d'organismes professionnels, d'entreprises et d'ONG qui encouragent les marques à garantir la mise en place et le suivi de pratiques plus durables. Parmi les invités du podcast RE:GEN REPORTS figurent la secrétaire générale de la Fair Labour Association, Shelly Han ; la responsable de l'engagement des secteurs dans l'action climatique de la CCNUCC (convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), Lindita Xhaferi-Salihu ; la fondatrice et directrice générale de Canopy, Nicole Rycroft et la directrice de la traçabilité du Leather Working Group, Vanessa Brain.

PUMA s'est adjugé l'aide de plusieurs entrepreneurs et spécialistes en développement durable de la nouvelle génération pour animer chaque épisode, par exemple Amina Shakeel, membre du comité étudiant de la Fair Labour Association (FLA), Bertha Shum, fondatrice et PDG hongkongaise d'Earthero, ainsi que l'activiste sociale et environnementaliste indienne Ripudaman Bevli, mais aussi Melissa Tan, basée en Malaisie et qui milite pour le développement durable et l'action climatique, Yumika Hoskin, la fondatrice de Pecobag aux États-Unis, l'environnementaliste intersectionnelle américaine Diandra Marizet et Monica Buchan-Ng, la directrice par intérim du partage des connaissances du Centre britannique pour une mode durable.

Les efforts de PUMA en matière de développement durable ont été reconnus à plusieurs reprises. En 2022, la marque a atteint la tête du classement basé sur l'indice de durabilité Business of Fashion, celle du classement de la PLWF (Platform Living Wage Financials), et celle du classement FTSE4Good du secteur de la mode. La société fait aussi partie du classement international des 100 entreprises les plus durables de Corporate Knights et est parvenue à conserver la note AAA attribuée par MSCI et le statut d'excellence accordé par ISS, deux agences de premier plan dans le domaine des notations de durabilité. Reuters a également classé l'entreprise numéro deux de son secteur et PUMA a devancé toutes les autres marques de sport pour la première fois depuis 2010 dans les analyses comparatives S&P de développement durable.

Pour de plus amples informations sur le podcast RE:GEN Reports et pour écouter les trois premiers épisodes, cliquez ici. Le rapport de durabilité 2022 de PUMA est disponible en intégralité ici.

PUMA

PUMA, l'une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits vecteurs de rapidité destinés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode streetwear d'influences sportives. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie près de 20 000 personnes à travers le monde et son siège se situe à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 juin 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :