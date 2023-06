Déclaration de la ministre Marci Ien pour marquer le début de la saison de la Fierté au Canada





OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a publié aujourd'hui la déclaration suivante pour donner le coup d'envoi à la saison de la Fierté au Canada.

« Aujourd'hui, marque le début de la saison de la Fierté, qui englobe un large éventail d'événements organisés dans le monde entier, de juin à septembre. C'est l'occasion pour les communautés 2ELGBTQI+ et leurs alliées et alliés de se rassembler pour célébrer la résilience du mouvement de la Fierté et pour montrer la beauté et le talent de la communauté, tout en continuant à plaider pour un Canada plus sûr et plus inclusif.

Nous devons garder à l'esprit que, bien qu'il est important de profiter de l'occasion pour reconnaître les victoires durement gagnées par le mouvement de la Fierté, nous devons continuer à nous opposer à la forte augmentation de la haine envers les personnes transgenres et 2ELGBTQI+, aux manifestations lors d'événements de drags, à l'interdiction des livres éducatifs dans les écoles et aux demandes à ne pas hisser le drapeau de la Fierté.

Ces actions régressives ne sont pas simplement symboliques, elles ont un impact direct sur les personnes 2ELGBTQI+ et ont des effets dévastateurs sur les personnes dont les expériences vécues se recoupent, notamment les communautés autochtones, noires et racialisées, les personnes en situation de handicap et particulièrement nos jeunes.

C'est pourquoi, en août 2022, nous avons lancé le Plan d'action 2ELGBTQI+ pour remédier aux inégalités persistantes auxquelles sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, pour prévenir la discrimination et faire progresser les droits et l'égalité. Nous nous engageons à poursuivre ce travail en constante évolution en écoutant les dirigeantes et les dirigeants, les expertes et les experts et les organismes de défense des droits afin de trouver des solutions qui répondent aux besoins de la communauté.

Nous faisons un pas de plus en élaborant un nouveau Plan d'action national de lutte contre la haine, afin de lutter contre la haine envers les communautés 2ELGBTQI+, et plus particulièrement de la haine subie par les personnes transgenres.

Nous avons fait de nombreux progrès, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.

En cette saison de la Fierté, je vous encourage à prendre le temps de parler avec les personnes 2ELGBTQI+ de votre entourage, en particulier les jeunes. Laissez-vous emporter par l'histoire de la Fierté et si vous en avez l'occasion, écoutez les expériences vécues par les personnes transgenres de votre ville ou de votre village.

Pour les personnes qui sont à Ottawa, je hisserai le drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement le jeudi 8 juin à 9 h, et je soulignerai le travail incroyable des dirigeantes et dirigeants communautaires locaux. Restez à l'affût des dernières nouvelles en consultant notre trousse d'outils de la saison de la Fierté.

Profitez des célébrations et bonne Fierté à toutes et à tous! »

